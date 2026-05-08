中美關係｜摩通料中美峰會　將觸及重開霍爾木茲海峽等3項議題

美國總統特朗普即將訪問中國。花旗表示，即將舉行的國家主席習近平與美國總統特朗普會晤可能加速解決中東衝突，並有助於推動人民幣和股市進一步上漲。



外電引述花旗報告中稱，如果2025年釜山峰會可以作為參考，那麼一旦中東緊張局勢緩和，雙方的互動可能有助於推動人民幣升值，和股市因風險偏好情緒升溫而上揚。即將舉行的峰會更有可能成為外滙和股市的催化劑，而非利率的催化劑。

花旗指出，外滙市場方面，市場普遍預期人民幣走強。如果高層釋放訊號，人民幣可能迎來下一輪升值。如果中東緊張局勢有所緩和，這將進一步提振風險偏好，並可能為股市提供廣泛支撐。對於中國國債而言，儘管持續的通脹和風險偏好的改善可能預示着國債孳息率面臨上行壓力，但充裕的流動性預計將使其交易區間保持在較窄的範圍內。

料經濟議程助短期穩定雙邊關係

花旗表示，經濟議程應有助於加強雙邊關係的短期穩定，但不能扭轉結構性不利因素。

摩通料中美峰會達成框架協議

另一方面，摩根大通發表報告指，中美雙方正努力在峰會期間達成可能的多維度協定。

首先，儘管中國經濟短期具有韌性，雙方都強烈希望迅速解決中東衝突、重新開放霍爾木茲海峽，並緩和其他潛在的戰略要衝。

第二個重要議題可能是中美雙方在關鍵礦產和高科技產品競爭中的相互限制。焦點之一是特朗普政府是否願意進一步放鬆出口管制，允許中國獲取先進半導體，以換取中國放寬稀土出口管制。至於中美會談是否會談及英偉達旗下性能更強的Blackwell B100、B200及B300晶片仍有待觀察。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

另外，貿易無疑是峰會重點。中美高層多輪談判進展緩慢、未有實質突破，尤其在美國最高法院《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)裁決削弱美方立場，以及美方要求中國協助重開霍爾木茲海峽的背景下。該行預期峰會將達成進一步談判的框架協議，而非全面貿易協定，中國可能同意大量購買美國大豆及其他農產品，以及波音飛機、原油和天然氣。