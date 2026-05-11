中金︰AI概念尚未到典型泡沫階段　7月或成下輪行情驗證關鍵節點

中金公司發表研究報告指出，綜合從需求、投資強度和市場定價3個維度的討論，人工智能（AI）現在仍未到典型的泡沫階段，但投資相對需求和能力的「搶跑」客觀存在，這也是AI過去幾年都是在波折中前行的主要原因。



中金表示，3月底以來，在AI的帶領下，美股、A股創業板及日韓等股市持續走強。這背後固然有地緣局勢未進一步惡化、市場情緒改善等因素的提振，但首季科技股亮眼的業績同樣功不可沒。AI主導近期市場表現，也主導盈利與增長。

報告稱，2023年以來的AI行情都不是單邊上行，粗略看一般是快速上漲兩個季度後，泡沫擔憂增加，震盪或走弱一個季度以等待新催化劑。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

料7月時成為下輪行情驗證關鍵節點

中金提到，今年以來的AI行情從早期雲廠商和晶片主導的「普漲」，進入由存儲和光模組等「瓶頸環節」引領的產業鏈擴散與內部分化階段。存儲和光模組等環節領漲，晶片落後，雲廠商甚至跑輸標普500指數。這反映AI行情並未退潮，但市場定價重點已從單純的資本開支擴張，轉向對訂單確定性、盈利兌現、現金流壓力和投資回報更加敏感的階段。

報告指出，目前相比估值已經處於高分位元的半導體設備、光模組、電力和冷卻，雲廠商和晶片環節估值仍處於較低分位，尚未到2024年7月和2025年10月兩次泡沫擔憂估值普遍處於高位的水平。由此看，7月中發布第二季度業績時，可能成為下一輪行情驗證和方向切換的關鍵節點，尤其是估值處於高位的環節，需要更高確定性的盈利兌現來支撐。