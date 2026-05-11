摩通︰與比亞迪電話會議發現3正面驚喜　予120元目標價　增持評級

摩根大通發表報告指，與比亞迪（1211）的電話會議有三大新增正面驚喜，分別是國內銷量指引超預期、海外銷量上升空間、新車型帶動盈利明顯改善。該行對其H股目標價為120元，評級「增持」。



報告指，比亞迪管理層目前指引今年國內銷量為350萬至400萬輛，即按年增長介乎0%至14%，視中國市場競爭態勢而定，高於摩通的350萬輛、按年持平預測，以及市場共識的持平至小幅按年跌幅。雖然指引區間較寬，但該行認為這顯示管理層對北京車展推出的搭載超快充技術的新車型訂單表現信心增強。

海外市場方面，比亞迪重申150萬輛銷量目標，按年增長50%。管理層指出因需求強勁，有潛在上調空間，尤其在近期油價上漲之後。管理層進一步強調，公司自有的八艘船舶已準備就緒，將支援這一目標。

比亞迪之前發布的大唐SUV。（Reuters）

料至第四季內地3成銷量來自20萬元以上車款

比亞迪新款搭載閃充技術的車型帶動國內業務盈利能力改善，這一點投資者可能尚未充分認知。該行估計，到2026年第四季，國內銷量中超過30%將來自售價多數在20萬元以上的新車型，相較2025年約70%銷量集中在15萬元以下的價位。按該行的估計，在其他條件不變的情況下，平均售價或單車利潤貢獻可提升超過5,000元人民幣，將是緩解成本通脹與價格競爭的有效措施。