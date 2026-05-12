彭博︰高盛及美銀將聯儲局重啟減息預測時間推遲　因受通脹影響

美國通脹受到油價高企影響，持續高於聯儲局的2%目標水平。《彭博》報道，高盛與美銀成為最新兩家將聯儲局預期減息時間推後的華爾街銀行，他們認為就業與通脹數據都支持聯儲至少今年年底前維持利率不變。



美銀報告指﹕「數據並不支持今年減息。核心通脹仍然過高，且正在上升。4月強勁的就業報告成為最後一根稻草，尤其是在聯儲局官員發表偏鷹派言論的情况下」。該行預計，聯儲局要到2027年7月才會再次減息，而此前預測為今年9月。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

美銀籲沽兩年期國債

美銀指市場對聯儲局加息風險「定價不足」，建議賣出兩年期美債，並押注孳息曲線短端表現將遜於長期債券。

至於高盛報告指，將下一次預期減息時間從9月推遲至2026年12月，並下調未來12個月美國經濟衰退的概率預期。

中東局勢持續緊張，對致近期國際原油價格處高位徘徊。（資料圖片）

摩根大通對全球石油市場發出了嚴峻評估，警告稱美伊衝突造成的供應中斷可能將布倫特原油價格推高至150美元，並將美國通脹率抬升至4%，同時導致美聯儲按兵不動直到2027年。

市場人士料下月按兵不動機會率近98%

此外據CME「聯儲局觀察」數據顯示：當局到6月維持利率不變的機會率為97.7%，累計減息25個基點的機會率為2.3%。到7月維持利率不變的機會率為94.6%，累計減息25個基點的機會率為5.4%，累計減息50個基點的機會率為0.1%。