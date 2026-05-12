九置吳天海︰五一期間海港城部份商戶生意誇張　冀租金往後可回升

九龍倉置業 （1997） 主席吳天海表示，旗下大商場首季表現理想並跑贏香港大市，其中位於尖沙咀的海港城表現「尤其標青」。按「五一假期」初步數據判斷，本港零售市道或開始轉勢。



他指出假期期間部分租戶生意增長「誇張」，主要涉及珠寶行業等高端消費。儘管市場仍存在不明朗因素，包括中東戰事持續及中美兩國角力，但市場已積弱數年，加上近期零售表現呈正面勢態，若中美兩國元首本周會面後有好消息出台，相信有部分租戶態度會更為積極，「簽約也好，加租也好」，期望零售租金在市道企穩後可以回升。

銅鑼灣時代廣場。（資料圖片）

稱時代廣場租戶需吸引消費者前來消費

至於競爭較激烈的銅鑼灣區，吳天海指旗下時代廣場位於銅鑼灣區內中心，「無論如何，銅鑼灣最塞車的地方就是時代廣場，銅鑼灣最多人用的停車場亦是時代廣場，銅鑼灣內唯一一個跨境巴士站就在時代廣場」，租戶需要吸引消費者前來消費，而集團會持續與租戶合作。

酒店業務方面，他提到五一假期期間，旗下位於中環及尖沙咀的酒店錄得高入住率，房租亦按年錄單位數增長，相信有進一步上升空間。對於馬哥孛羅香港的重建計劃，暫未有消息可以披露。

指本港寫字樓仍供過於求

至於寫字樓方面，吳天海坦言，本港寫字樓仍供過於求，特別是港島東、九龍東及九龍西，但留意到金融機構承租轉活躍，例如有外資銀行落戶中環，也令區內寫字樓租賃需求更實在。另外，尖沙咀是訪港內地旅客的熱點，近兩年亦有保險、金融、銀行私人理財等租戶增加在海港城寫字樓的租用面積。