新地首獲納入道瓊斯領先全球指數　同騰訊、台積電等並列

新鴻基地產（新地，0016）宣布，首次獲納入道瓊斯領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class World Index），躋身標普全球廣泛市場指數內最大型的2,500間公司中的前10%之列。

新地表示，在可持續發展的表現持續提升，集團已連續三年入選道瓊斯領先亞太區指數（Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index），反映新地在長期經濟、環境和社會方面的卓越成就。

據相關資訊，新地最新發展的地標項目International Gateway Centre（IGC）獲得了十項相關頂尖認證或預認證，包括LEED、BEAM Plus 及 WELL 三大綠色建築評級的最高預認證級別；IGC更是大灣區內首個榮獲 BREEAM 國際新建築「優秀」評級的寫字樓項目。

資料顯示，道瓊斯領先全球指數為標普全球廣泛市場指數內最大型的2,500間公司中，由標普全球透過其企業可持續發展評估，選出排名前10%的公司所組成。道瓊斯領先亞太區指數則涵蓋亞太已開發地區中最大型的600間公司，當中表現最佳的前20%。

一同在道瓊斯領先全球指數成分之内的知名企業還有騰訊（0700）；周大福（1929）；信置（0083）；台積電（2330.TW）等。