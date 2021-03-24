女股神Cathie Wood旗下Ark公司：不看好大眾能彎道超車特斯拉

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-24 17:08

在與特斯拉的較量中，不少分析師認為大眾汽車（Volkswagen）能實現彎道超車，超越特斯拉（Tesla）。近期，大眾汽車向外界披露了未來十年在電池與充電技術方面一系列雄心勃勃的計劃。此後，大眾似乎就成為了資本市場的新寵。

然而，大眾的雄心壯志似乎未能吸引到「牛市女皇」Cathie Wood旗下的方舟投資管理公司（Ark Investment Management），該公司似乎並不看好大眾在電池方面所謂的「線性思維」。截至周二美股收盤，大眾ADR跌5.85%，報36.19美元。

據《財聯社》報道，Ark分析師Sam Korus本週一（3月22日）在談及大眾版「電池日」時表示，「在ARK看來，擁有『舊世界DNA』的公司不太可能迅速轉型，以主宰新世界。」

Korus稱，通常新舊世界DNA的不同之處在於，舊世界的增長軌迹是線性的，而不是指數型的。

根據「電池日」發佈的內容，這個德國汽車製造商計劃在2030年前建立6座總產能達到240 GWh/年的超級電池廠。大眾還預計，隨着創新生產技術的應用和持續的回收再利用，該公司有望將入門款車型的電池成本降低50%，量產車型成本也能下降30%。

與此同時，該公司還與多家歐洲能源公司簽訂協議，計劃在2025年佈局並運營1.8萬個快速充電點。同樣公司亦有計劃在美國設立3,500個快充點，以及2025年前與中國合資公司CAMS在華設立1.7萬個充電點。

Korus進一步解釋稱，競爭對手特斯拉的目標是到2030年實現年產3太瓦時（terawatt-hours，1太瓦時相當於10億千瓦時），是大眾的12.5倍。他說，「在一個指數型的世界裏，線性思維的公司可能會被拋在後面。」

眾所周知，「牛市女皇」Cathie Wood一向對特斯拉青睞有加，上週五（3月19日）Ark更是發佈報告預計在一般情境下，特斯拉股價到2025年將達到3000美元；而在牛市情景下，特斯拉股價將達到4000美元，市值將達到4萬億美元。

此外，Ark還預計，到2025年，特斯拉的銷量將在500萬至1000萬輛之間。不過，由於近期美國股市出現板塊輪動，特斯拉的表現也並不好。隔夜美股收盤，特斯拉跌1.17%，報662.16美元。