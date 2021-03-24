港交所能否吸引特斯拉來港上市？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-24 06:30

市傳在美國上市的中國三大電動車廠蔚來、理想和小鵬正籌備來港二度上市。若然消息屬實，無疑是對香港金融中心的又一次信任票。但對於港交所，我們更要問的是，它能否吸引灸火可熱的美國電動車廠特斯拉（Tesla）也來港上市？

港交所主席史美倫周二（22日）在一個峰會上表示，去年香港新股市場集資額逾4,000億港元，全球排第二；新上市的154間公司中不少是國際知名龍頭企業。史美倫亦表示，相信香港作為亞洲金融中心的地位有增無減，而港交所連接中國及世界的角色將愈來愈重要。

誠然，香港作為國際金融中心，港交所扮演舉足輕重的角色，當中尤以連接中外市場為關鍵。將於5月24日上任的港交所行政總裁歐冠昇之所以獲看中，也因為他出身投行，而且對國際市場相當熟悉。既然如此，我們不妨想多一步：除了中國三大電動車廠的回流之外，港交所能否甚至吸引美國車廠特斯拉來港上市？

馬斯克：中國將成最大市場

乍聽之下，好像不切實際。但對於特斯拉而言，中國市場已經愈來愈重要。其去年於中國賣出汽車多達14.7萬輛，佔公司總銷售額三成。據內地傳媒報道，馬斯克日前接受央視專訪時更表示，從長遠來看，中國將成生產電動車的Tesla最大市場，亦是其生產最多車輛、擁有最多客戶的地方。故此，在香港上市，更接近中國市場及中國的投資者，對特斯拉有利無害。

當然，特斯拉本身也有不少商業考慮，例如融資需要及估值等，但港交所若要鞏固香港的國際金融中心地位，成為連接中國和世界市場的樞紐，其實在不應該守株待兔，而是要主動出擊。港交所近年雖然已推出不少改革，由市調機制到同股不同權等，但未來能否做得更多，令港交所及香港市場更上層樓，這顯然會是港交所主席及新任總裁的工作績效指標（KPI）。