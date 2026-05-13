百度李彥宏：AI產業進入應用階段　DAA為新型度量指標

今早，Create2026百度AI開發者大會在北京舉行。百度集團（9888）創始人李彥宏在開幕式發表演講，提出AI行業已從模型競爭轉向智能體應用階段，並首次倡議以「日活智能體數（DAA）」作為產業度量指標。



提出DAA作為價值指標 與Token形成對比

李彥宏表示，當前行業常用的Token（詞元）主要反映計算成本與資源投入，並不直接體現產出與收益。他提出，DAA可更直觀衡量平台生態價值，其對應移動互聯網領域的日活用戶數（DAU），用於統計有效執行任務的智能體規模。他同時預測，未來全球日活智能體數量或超過100億。

「自我進化」爲核心 李彦宏認爲AI落地有三大进化方向

李彥宏以「自我進化」為核心，提出智能體、人類個體、企業組織三類進化方向：智能體由被動響應走向自主迭代與主動執行；個體藉助智能體成為超級個體；企業由傳統分工轉向人與智能體協同模式。

他指出，AI競爭焦點已從模型能力轉向落地執行，通用智能體為第二代入口，聚焦任務完成。同時，代碼智能體降低開發門檻，推動軟件形態與市場規模變化。針對企業組織，他提出更多授權、更少管控，更快對齊、更少層級，更高人才密度、更少人海戰術，更多任務、更少分工四項方向。

擬加大公司投入 促進「芯雲模體」全面進化

李彥宏表示，整個底層基礎設施，必須為智能體這個全新的主體重新搭建，方便智能體來呼叫；公司會持續投入，加強全棧能力，構建智能體原生基礎設施，實現芯雲模體的全面進化。

財報顯示，2025年百度實現總營收1291億元人民幣（下同）；核心AI新業務營收400億元，同比增長48%；其中智能雲基礎設施收入198億元，同比增長34%；AI應用收入102億元；同比增長5%；AI原生營銷服務收入98億元，同比增長301%。

關於所示期間百度核心AI新業務的部分收入摘要。（圖源：百度集團2025年第四季度及全年業績公告）

不過，有分析機構指出，儘管管理層稱2025年是「AI成為我們業務組合新核心」的一年，並預計AI驅動業務「在可預見的未來」將成為主體，但隨著高額的資本支出和内地AI競爭加劇，很可能支持一種更為審慎的立場。