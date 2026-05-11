百度(9888)轉型︰AI收入近五成　昆侖芯上市催化股價反彈｜彭偉新

市場對百度集團的印象，過往多停留在內地搜尋引擎龍頭及線上廣告平台，但隨著人工智能技術迅速發展，公司業務重心已逐步由傳統搜尋廣告，轉向以AI雲基礎設施、AI晶片及自動駕駛為核心的技術驅動模式。現時集團的核心業務包括線上營銷服務、AI雲基建服務（涵蓋GPU訂閱、模型即服務MaaS及相關算力解決方案）、自研昆侖芯AI晶片，以及Robotaxi自動駕駛業務。2026年第一季，市場預測集團AI相關的收入有望佔核心業務接近五成，以反映業務結構正在出現實質性轉變。



從行業層面觀察，內地互聯網廣告市場仍處於周期性調整階段。宏觀經濟復甦步伐未算明朗，加上農曆新年時點因素，以及AI聊天機器人及新流量入口分流搜尋流量，令傳統搜尋廣告收入按年下跌約兩成，短期壓力仍然存在。然而，與此同時，AI雲基礎設施行業則進入高速發展期。企業對大模型訓練、推理算力及行業垂直應用需求急升，帶動AI算力服務及AI加速晶片出貨量顯著增加。換言之，整體行業呈現「舊業務放緩、新業務加速」的分化格局。

百度集團業務重心，已逐步轉向以AI雲基礎設施、AI晶片及自動駕駛為核心的技術驅動模式。（Getty Images）

在此背景下，百度的定位顯得頗具特色。與純雲服務商或單一晶片企業不同，公司擁有由自研晶片、雲端算力平台、模型能力以至應用層整合的全棧AI能力。昆侖芯多年來支撐內部搜尋及AI服務，其出貨量在內地AI加速晶片市場排名前列，並正推進於香港及科創板上市程序。這種垂直整合能力，不僅有助降低成本及提升效率，也使公司在企業級AI解決方案市場具備差異化優勢。

值得留意的是，昆侖芯的分拆上市被視為中短期重要催化劑。根據多份研究報告，市場對昆侖芯的整體估值約為350億美元水平。以百度現時持股約57.67%計算，對應持股價值約210億美元。部分券商亦估算，昆侖芯對應百度每股估值貢獻約59.9美元，若按不同分部加總法計算，其估值佔整體目標價相當比重。隨著公司已於2026年1月遞交香港上市申請，並於4月底啟動科創板輔導程序，意味著雙地上市進度加快，有望釋放獨立晶片業務估值，同時提升融資能力及市場透明度。

當然，競爭並不輕鬆。搜尋廣告面對來自其他平台及AI聊天工具的流量分流，變現效率受壓；雲服務市場競爭激烈，價格戰與資本投入同樣不容忽視。加上AI行業仍屬重資產、高研發投入階段，對利潤率造成短期拖累，市場對資本開支回報率亦高度關注。可以說，這是一場技術實力與資本耐力的雙重競賽。

百度現時屬於轉型中的科技股，中期盈利受惠於AI雲需求持續增長及昆侖芯上市催化。（Getty Images）

集團的亮點主要集中於三方面。首先，AI雲基礎設施收入按年增長約40%至60%，成為最重要的增長引擎。其次，AI收入佔核心業務比重突破五成，標誌著結構性轉型取得階段成果。再者，昆侖芯分拆上市進度明確，除有助釋放獨立估值外，亦可為AI業務提供更清晰的資本市場定位。加上公司已公布三年回購計劃及股息政策，為股東回報提供一定支持。

至於技術走勢方面，股價早前在低位反覆整固後，近期受AI概念帶動出現反彈，形成短期上升通道。若能守穩前期平台支持位，並配合成交量配合，則有機會挑戰前高阻力。不過，若大市波動或業績未達市場預期，亦可能出現回調壓力。投資者可留意50天及100天移動平均線的交叉情況，以及相對強弱指標是否維持於強勢區間，以判斷趨勢延續性。

綜合基本面與技術面考量，百度現時屬於轉型中的科技股。短期盈利仍受AI投入影響，但中期受惠於AI雲需求持續增長及昆侖芯上市催化，長期則取決於AI應用商業化及Robotaxi規模化進展。投資策略上，可採取分段吸納方式，在技術回調至支持位時逐步部署；風險承受能力較低者，則宜等待盈利改善跡象更明確後再作考慮。畢竟，轉型從來需要時間，但一旦成功，估值重估空間亦不容忽視。

昆侖芯的分拆上市，有望釋放獨立晶片業務估值。（Getty Images）

從技術走勢角度觀察，百度集團去年8月於約84.5港元水平築底，其後展開一段頗具力度的反彈行情，股價沿途呈現「一浪高於一浪」的上升形態，並於今年1月23日升至160.90港元階段性高位。不過，隨後升勢受阻，股價在失守20天移動平均線後轉入調整格局，回吐幅度逐步擴大，至3月30日一度低見約102.8港元，技術上完成一段較為完整的回調浪。

值得留意的是，當股價於3月底創出階段低位時，9天RSI卻未有同步創新低，形成明顯底背馳訊號，反映沽壓開始減弱。其後股價逐步收復20天線，並再次出現「高低位逐級上移」的技術形態，上周更回升至約145.90港元水平。與此同時，9天RSI成功升穿70，顯示動能轉強，有利短線延續反彈勢頭。若從黃金比率角度分析，現價已收復自1月高位回落以來約61.8%的跌幅，技術上對原有下降趨勢構成一定破壞，意味走勢有機會由調整轉為重新整固向上。

綜合市場數據，目前約有19位分析師持續覆蓋該股，目標價介乎88港元至264港元不等，中位數約為174港元，與現水平相比仍有一定潛在升幅。策略上，若股價能穩守140港元之上，可視為短線支持區，投資者可考慮在144港元附近分段部署，首個目標先看前高約160港元水平；只要未有明顯跌穿關鍵支持位，則暫毋須過早止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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