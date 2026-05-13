阿里及騰訊將公布業績　彭博︰AI投入轉化回報情況惹投資者關注

阿里（9988）及騰訊（0700）會在今日（13日）公布截至今年1月至3月底業績。《彭博》指出屆時投資者將尋找證據，以判斷這兩間科技公司對人工智能（AI）的巨額投入是否正在轉化為實際回報。



據報道全球AI題材股票漲勢如虹，而阿里和騰訊股價表現疲軟。今年以來，阿里巴巴在香港上市的股票已下跌6.9%，騰訊更是重挫23%，跑輸美國同行。Alphabet和亞馬遜的股價至少上漲15%，投資者認為AI支出正在推動這兩家美國科技巨頭的雲業務成長並提振收入。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

《彭博》引述Allspring Global Investments LLC的投資組合經理Gary Tan表示：「阿里巴巴和騰訊正面臨『拿利潤說話』的考驗。投資者不再僅僅獎勵AI雄心，而是要求看到清晰的創收路徑。相比美國超大規模雲服務商，這兩家中國公司明顯落後。」

報道形容阿里和騰訊在發展AI方面走上了不同的路徑。前者採取更全面的策略，圍繞從晶片到大語言模型的整個鏈條佈局，而後者採取更有針對性的策略，重點是在現有微信生態中嵌入AI功能，而不是從零開始打造一個完全集成的平台。

兩家公司都在為各自的AI雄心投入巨資。今年3月份，阿里承諾未來幾年投資530億美元，目標是在五年內將雲計算和AI業務的年收入擴大四倍，達到1,000億美元。騰訊則計畫今年至少將資本開支翻倍，超過52億美元，以擴大微信內的AI智能體和相關服務。

騰訊。（資料圖片）

這些巨額支出計劃加劇了市場對於盈利可能在新收入兌現前承壓的擔憂。騰訊目前的預期本益比為12.7倍，處於2022年以來最低水平，阿里約為18倍，明顯低於亞馬遜的25倍。

摩根大通分析師近期在報告中指出，對AI支出的線性外推正在引發投資回報焦慮，市場因此壓低估值倍數，而不是給予更高的估值。

對阿里而言，這一挑戰尤其突出。高盛表示，該公司的AI資本支出目標如今已超過其年度息稅折舊攤銷前利潤。

花旗估計，阿里可能需要雲業務收入每年至少成長40%，才能支撐其投資計畫。Alicia Yap等分析師在報告中寫道：「我們認為，市場仍懷疑40%的收入復合年成長率是否可以實現。」