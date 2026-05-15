抖音商城618今日啟幕　用戶可獲百億補貼　商戶可受流量扶持

內地618購物節尚有1個多個月便舉行，多個電商平台作出部署。抖音指出，2026年抖音商城618大促活動於今日（15日）正式開始，活動周期將持續至6月18日。平台宣布活動期間將投放百億級消費券補貼，並配套億級流量資源，同時推出覆蓋運營、技術、物流及金融等多維度的商家扶持政策。



消費端：直降免湊單 單用戶最高省千元

據抖音電商公衆號，本屆618抖音電商簡化促銷規則，全面推行直降免湊單模式。消費券將分階段發放，單用戶最高可節省千元。另外，美妝、運動戶外、數碼家電等主流品類均參與大幅讓利，部分商品可疊加平台補貼、官方立減及門店優惠三重折扣。

抖音表示，美妝、運動戶外、數碼家電等主流品類均參與大幅讓利，部分商品可疊加平台補貼、官方立減及門店優惠三重折扣。（圖源：公衆號@抖音電商）

商戶端：免佣政策延續 技術工具免費開放

商戶扶持方面，抖音電商延續商品卡免佣政策，並開放商城專屬流量扶持計劃。平台同步向商家免費開放智能客服、AIGC內容創作工具及經營數據羅盤等技術服務，助力商戶壓縮人力與運營成本。針對新入駐商家，平台推出專項權益包，並配套物流保障與分期免息金融服務。

抖音電商披露，其年初落地的系列扶持政策首季度已為商戶合計降低經營成本超85億元，有效提升利潤空間。