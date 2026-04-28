《時代》公布十大最具影響力AI企業　字節跳動、阿里及智譜上榜

美國《時代雜誌》(Time）4月27日公布本年度十大最具影響力人工智慧公司，中國公司佔據三席，分別為字節跳動（ByteDance）、智譜和阿里巴巴（Alibaba Group）。其他入選公司有亞馬遜（Amazon）、OpenAI、Alphabet、Meta、Anthropic、Mistral和Hugging Face。



《時代雜誌》表示，字節跳動已從TikTok母公司轉型為AI核心科技巨頭，其AI助手豆寶每周活躍用戶超1.55億，2025年資本支出預算超200億美元（約1567億港元），其中大部分將用於人工智能基礎設施建設。

2026年3月12日，字節跳動的豆包AI大型模型在中國上海亮相。（Getty）

智譜則是由清華研究人員2019年創立，是首家上市的中國大語言模型公司。《時代雜誌》指出智普AI證明了中國人工智慧開發者無需使用英偉達硬件，甚至無需依賴西方的晶片，就能在尖端領域展開競爭。

對於作為AI領域領軍者的阿里巴巴，其千問系列（Qwen）累計下載量突破10億次，衍生出超過20萬個模型，被Airbnb、Pinterest等國際企業採用。該公司正在擴展其雲計算基礎設施、自主研發人工智慧晶片和面向消費者的應用，並向企業銷售其模型的代理式託管版本。

這張攝於2022年11月3日的設計圖片中，可以看到阿里巴巴的標誌以及中國國旗。（Getty）

阿里巴巴行政總裁吳泳銘（Eddie Wu）表示：「未來五年，我們的目標是雲計算和人工智能的外部收入合計超過1000億美元（約7836億港元）。」