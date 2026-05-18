4月一線城市住宅銷售價格按月上漲　二、三線跌幅收窄｜中國經濟

今日（18日），國家統計局公布4月七十大中城市商品住宅銷售價格監測數據，由該局城市司首席統計師王中華作出官方解讀。整體數據顯示，內地樓市區域分化態勢進一步突顯，一線城市房價率先實現按年上行，二、三線城市房價下行空間持續收窄，市場逐步顯現築底企穩跡象。



一線城市新建商品住宅按月上漲0.1%

具體方面，4月一線城市新建商品住宅按月上漲0.1%，其中上海領漲0.4%，廣州、深圳各漲0.1%，僅北京微跌0.2%；二手住宅按月漲0.4%，上海漲幅達0.7%。二線城市新建住宅按月跌0.1%，降幅較上月收窄0.1個百分點；三線城市新建住宅按月跌0.3%，降幅與上月持平。二手住宅方面，二線城市按月跌0.2%，三線城市跌0.3%，後者降幅收窄0.1個百分點。

同比維度仍在跌幅區間

按年維度仍處調整週期，一線新建住宅按年跌2.1%，二手住宅跌6.8%；二、三線新建住宅分別跌3.3%和4.1%，二手住宅分別跌5.9%和6.3%。值得留意，新建住宅按月上漲或持平城市增至21個，比上月多5個，顯示回暖城市範圍擴大。

數據顯示，一線新建住宅按年跌2.1%，二手住宅跌6.8%；二、三線新建住宅分別跌3.3%和4.1%，二手住宅分別跌5.9%和6.3%。（資料圖片）

樓市新政或成刺激因素 機構觀點空翻多

市場背景方面，此前4月內地多城密集出台樓市新政。深圳定向放寬核心區域限購，廣州優化公積金貸款政策，疊加現房銷售制度全面推行，政策托底力度持續加大。機構觀點上，摩根大通認為內地樓市或逼近轉折點，高盛則預測一線核心城市房價有望逐步企穩回升。