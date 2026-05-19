美30年國債孳息率曾觸5.16厘　3年來最高　憂通脹續頑固

《彭博》報道，美國30年期國債孳息率徘徊於近三年來的最高水平。投資者一方面擔憂通脹，一方面看好美伊有望最終達成協議、結束敵對狀態。



美國長債孳息率於周一（18日）曾升4個基點至5.16厘，為2023年以來最高，但收盤時接近上周五（15日）水平。債券孳息率隨油價波動，隨著美國總統特朗普宣布，取消原定於周二（19日）對伊朗發動襲擊的計劃後，在周一尾時下滑。美國30年期國債孳息率於周二（19日）於上午10時報5.136厘，跌1.1個基點。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

這種反覆波動表明，市場仍在焦急等待美伊衝突解決進展。該衝突已推高能源價格和政府借貸成本。在問題解決之前，長債仍尤為脆弱，因為其對通膨和財政狀況更為敏感。

法巴籲客戶將債息設定於5.25厘至5.5厘

法國巴黎銀行美國利率策略主管Guneet Dhingra表示，5厘以上已沒有明確的錨點。他建議客戶將30年期國債孳息率目標設定在5.25厘至5.5厘的交易區間。

外界擔心，霍爾木茲海峽封鎖，能源價格進一步暴漲，可能迫使聯儲局等全球央行維持高利率政策，以對抗通脹壓力。此外，美國財政赤字持續擴大，以及經濟數據仍展現韌性，也讓投資人要求更高的持債報酬。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，聯儲局需要在6月的會議上取消寬鬆傾向。根據一份報告指出，投資人會認為該央行應對通脹的步伐落後於通膨曲線，將要求更高的通脹風險溢價。他曾經創造了「債券衛士」一詞，意指投資者會拋售債券以抗議他們認為會引發通貨膨脹的政策。

市場預測聯儲局明年3月加息

自2月底美國和以色列對伊朗動武以來，債券市場的敘事已經徹底翻轉。戰前，交易員們押注今年將減息兩次，每次減息25個基點。如今，利率互換市場顯示，2027年3月加息幾乎已成定局，以應對通脹壓力。

能源成本上升已逐漸滲透至方方面面，從收割農作物時拖拉機使用的燃料，到汽水塑膠瓶的包裝成本，無一倖免。在主要經濟體展現韌性跡象之際，交易員們擔心各國央行可能被迫提高利率以抑制通脹。

Schroders澳洲分公司固定收益主管Kellie Wood表示，美國經濟仍處於高壓運轉狀態，經濟成長與通脹都有進一步升溫的可能，這些尚未反映在市場價格。她表示，旗下基金沽空了美國國債，該行的模型預測10年期國債孳息率可能在4.75厘至5厘的區間內波動。