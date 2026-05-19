滙豐︰港富裕家庭健康財務缺口240萬元　7成內地家庭視港健康樞紐

滙豐發布的《滙豐卓越理財富裕家庭健康報告2026》指出，本港富裕家庭在面對重大健康風險時，可能面臨高達240萬元的潛在財務缺口。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務卓越理財客戶策劃及戰略合作主管楊思敏表示，240萬元的潛在財務缺口是根據調查結果，按兩個主要部分推算，包括約150萬元的醫療開支差額，可能源於醫療保障不足，以及約90萬元的潛在收入損失，主要因治療期間工作能力受影響所致。



高達60%人未有定期進行體檢

是次調查於1月至2月進行，共訪問了1,000名年滿25歲、擁有100萬元流動資產的富裕人士，香港及內地受訪者各佔一半。

受訪者對健康亦出現行動缺口，報告顯示，高達60%人未有定期進行體檢，主要原因是費用高昂（37%）、自覺健康（33%）。同時，高達85%人未有定期進行癌症篩查，主要原因包括45%自覺生活習慣良好即無需檢查（45%）。

七成內地富裕家庭視香港為健康樞紐

至於認知缺口方面，報告指約40%人睡眠少於7小時，多因享受「Me Time」所致，可令中風風險增加近3成。此外，僅5%家長憂慮子女體重，但實際上有20%子女屬過重，而肥胖令第二型糖尿病風險增4倍，可令兒童更早發病；逾50%人重視優質飲食及睡眠，但僅7%關注認知障礙風險，而過去20年，認知障礙相關死亡增近5倍。

報告又指，香港在區內富裕家庭心目中具備明顯的健康樞紐定位，約七成內地富裕家庭視香港為健康樞紐，主要原因包括香港具備世界級的醫療專家與治療水平（70%）、健康檢查及癌症篩查技術（72%），以及醫療服務性價比（65%）。

跨境醫療需求按年增近四成

另外，滙豐卓越理財的內部行為觀察數據顯示，整體跨境醫療相關的交易需求按年增長近40%，反映市場對一個能整合兩地醫療選擇與體驗的健康平台，需求顯著增加。

滙豐卓越理財宣布聯乘香港中文大學醫院、港怡醫療及養和醫療集團，於旗下三間指定醫療中心，為客戶提供專屬預約時段及門診服務。