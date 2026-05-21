英偉達跌逾1%　營收展望未驚艷市場　新增回購800億美元

全球市值最高的公司英偉達公佈的營收展望並未引起投資者的熱烈反響，儘管來自數據中心運營商的收入持續激增。財報公佈後，英偉達股價盤後跌幅逾1%。該股今年以來累計上漲20%，跑贏標普500指數，但落後於多數主要晶片同行。



該公司周三晚些時候在聲明中表示，預計截至7月的三個月營收約為910億美元。儘管分析師平均預期為870億美元，但彭博匯編數據顯示，部分預測高達960億美元。

英偉達還加大了對股東的回饋力度，將季度股息從每股1美分提高至25美分。這家晶片巨頭還宣布了800億美元的股票回購計畫。

不過，這一業績展望仍令習慣於英偉達表現大超預期的投資者感到失望。與此同時，該公司在AI算力領域的主導地位也首次面臨重大挑戰，多家晶片廠商正試圖分食這一市場。

彭博報道，「英偉達再次交出超預期的業績，但鑒於其業績連續多個季度超預期，市場如今基本已將這一表現計入價格，」Emarketer分析師Jacob Bourne在報告中表示。「真正懸而未決的問題是，它能否讓投資者相信，人工智能建設能夠持續至2027年和2028年。」

英偉達是所謂AI加速器的主要供應商，這類晶片用於開發人工智能模型。但這家巨頭面臨來自矽谷各方日益激烈的競爭。AMD推出了競品，而博通和Alphabet旗下谷歌也正憑借自有技術進軍這一市場。

截至4月26日的三個月，英偉達的營收成長85%，至816億美元，高於分析師平均預期的792億美元。調整後每股純益為1.87美元，也超過預期的1.77美元。調整後毛利率為75%。

英偉達最關鍵的數據中心業務收入為752億美元，高於預期的735億美元。