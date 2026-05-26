小米首季經調整少賺43%　收入挫近11%　研發開支增33%至90億人幣

小米（1810）放榜首季業績，公司上季經調整純利錄得60.7億元（人民幣，下同），按年減少43.1%；總收入為991.4億元，按年減少10.9%，基本符合預期，略偏好。公司績前全日收挫0.5%，報29.9港元，全日成交額34.4億港元。



業務分部來看，「手機×AIoT」分部收入為793億元；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為人民幣199億元。首季研發開支按年增33.4%至90億元。



電動車分部毛利率降至20.1% 經營虧損31億

就電動車業務而言，智能電動汽車及AI等創新業務分部收入為199億元，按年增長6.9%。其中，智能電動汽車收入為190億元，其他相關業務收入為9億元。本季度，受到我們的車輛購置稅補貼以及核心零部件價格上漲影響，智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為20.1%，分部經營虧損為31億元。

公司指，毛利率由2025年第一季度的23.2%下降至20.1%，主要是由於Xiaomi SU7 Ultra交付量佔比下降、我們的車輛購置稅補貼，以及核心零部件價格上漲所致。

公司指，在第一代Xiaomi SU7系列停售且交付量減少的情況下，共交付80,856輛新車，實現按年增長6.6%。2026年3月，新一代Xiaomi SU7系列（「新一代SU7」）正式發佈。截至2026年5月6日，新一代SU7首銷期鎖單量已超80,000輛。此外，Xiaomi YU7系列發售10個月，累計交付232,000輛。

小米董事長兼CEO雷軍出席北京車展。

智能手機收入減少12.5% 惟ASP創歷史新高

手機業務方面，智能手機收入由2025年第一季度的人民幣506億元減少12.5%至443億元，主要是由於智能手機出貨量減少，惟部分被智能手機ASP上升所抵銷。ASP由每部人民幣1,210.6元上升8.2%至1,310.1元，創歷史新高，主要是由於高端智能手機出貨量佔比增加所致。

不過出貨量方面，由2025年第一季度的41.8百萬部減少19.2%至33.8百萬部，主要是由於產品矩陣優化，中低端智能手機出貨量減少所致。

智能手機毛利率由2025年第一季度的12.4%下降至10.1%，主要是由於核心零部件價格上漲及中國大陸競爭加劇所致。