SK海力士飆11%市值破萬億美元　亞洲區排名跟隨台積電及三星電子

繼三星電子後，另一間韓國晶片供應商SK海力士亦成為市值逾萬億美元的亞洲企業。SK海力士股價於今日（27日）早段曾升11%，高見227.9萬韓圜，市值突破1萬億美元大關。



目前亞洲區內有三間市值逾萬億美元的企業，分別為台積電﹑三星電子及SK海力士，三間公司均為從事生產晶片的企業。

投資者和分析師預計，記憶體晶片短缺將持續到2027年，這將使SK海力士及其競爭對手三星和美光科技在與全球最大的科技公司談判時，擁有非同尋常的定價權。

巴克萊分析師本月份報告中寫道，預計SK海力士將繼續保持高頻寬記憶體（HBM）領域的領先地位，補充說預計產品定價將保持有利，供應緊張的局面也將持續。SK海力士在美國上市的潛在可能性亦被強調為一個催化劑。

首爾Taurus資產管理公司股票投資經理Cha So-Yoon表示，單從獲利能力來看，很難預測其股價短期高位。即使投資者不願給予像大型科技公司那樣20倍的估值，許多人仍認為短期內有望上看10倍市盈率。

SK海力士上季多賺5倍

SK海力士4月公布季度獲利增五倍，並預測未來三年HBM需求將超過供應。根據Counterpoint Research數據，截至去年第4季，SK海力士以收入計算在全球HBM市場市佔率為57%，三星與美光以22%與21%位居其後。