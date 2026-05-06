韓股全日飆逾6%　首破7400點關　SK海力士及三星電子齊揚超過1成

美國國務卿魯比奧於周二（5日）表示，對伊朗的軍事行動已結束，惟表示會繼續向對方施壓，務求促使伊朗重回談判桌。受到有關消息刺激，美國三大指數均高收。亞太區股市在今日（6日）早段亦承接美股升勢，其中韓國股市首次升穿7000點，再創新高。



【16:48】三星電子市值突破1700萬億韓圜

韓國股市今日再度大漲，KOSPI指數一度漲7.06%，報7426.6點，再創歷史新高；最終收漲6.45%報7384點，再創收市新高。韓股年內累計漲幅擴大至75.23%，繼續牛冠全球。

SK海力士和三星電子今日亦再度齊創歷史新高。其中，SK海力士盤中大漲超11%報1,614,000韓圜，再創歷史新高，全天收漲超10%，市值突破1,100萬億韓圜，年內累漲147%；三星電子一度大漲超16%至270,000韓圜，再創歷史新高，全天收漲超14%，市值突破1,700萬億韓圜，該股年內累漲125%。

分析人士指出，韓國股市的強勢大漲是多重利好因素疊加的產物。在全球AI半導體繁榮的背景下，韓國作為核心供應國的地位被顯著放大，直接推動了以三星和SK海力士為首的藍籌股集體狂飆。

韓國海力士 SK Hynix 半導體 Employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo/File Photo

【08:50】SK海力士飆近9%

韓國KOSPI指數最新報7289點，升352點或5.1%。個股方面，SK海力士升8.8%，最新報157.4萬韓圜；三星電子飆11.6%，最新報25.95萬韓圜。

至於美股三大指數期貨於亞洲交易時段上揚，其中納指100指數升133點，最新報28269點。

2017年4月28日，圖為一疊一元美元紙幣。（Reuters）

匯市方面，反映美元走勢的美匯指數最新報98.28，跌0.17%。美元兌多種主要貨幣偏軟，美元兌日圓最新報157.59，跌0.18%，歐元兌美元升0.22%，報1.1719，英鎊兌美元最新報1.3576，升0.26%。

商品市場方面，紐約期油及布蘭特期油均跌1%，最新分別報101.11美元及108.74美元。