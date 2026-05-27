花旗料恒指今年觸3萬點無望降目標價　列3投資主題　另薦8首選股

花旗將今年尾恒指目標價由3萬點，略下調至29600點。花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，下調目標價主要由於能源等板塊每股盈利預測有所下調。今年三大投資主題，包括科技、出口及抽新股。目前正在排隊上市企業，來自於科技、新能源及原材料，不少屬於龍頭企業。



看好A股多於港股

劉顯達表示，由於看好科技板塊，有望跑贏大市，而科技板塊佔比在A股多於港股，故此會看好A股多於港股。另外，美國通脹高於預期，市場預計今年減息或無望，港息大致跟隨美息或高企，而相較中國內地仍維持低息環境，也是較看好A股原因。

他指出，目前中國政府對於今年達至GDP增長目標具備信心，通脹數據CPI及PPI目前也已轉正，預計短期「放水」或推動刺激政策機會較微，故會將焦點投放於不靠刺激政策的板塊。

花旗料今年A股表現將優於港股。

看好科技板塊、原材料及金融板塊

他會會看好科技板塊、原材料及金融板塊。科技板塊支持因素包括政府政策支持，而當行業有所新發展也會為股指上升帶來動力。原材料板塊方面會看好銅及鋁，除了價格增長，國家基建等也帶動需求增長。

個股方面，首選個股會包括騰訊（0700）、友邦（1299）、恒瑞醫藥（1276）、五礦資源（1208）、攜程（9961）、中金公司（3908）、瀾起科技（6809）及ASMPT（0522）。