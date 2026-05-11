瑞銀：維持恒指今年30000點目標價不變　料樓價最多升一成

瑞銀發佈香港股市樓市觀點，該行維持恒指今年30000點目標價不變，相當於有約12%的升幅，且近來中美元首即將會面，料對股市影響正面。



樓市方面，該行最為睇好住宅表現，預計樓價升幅將介乎5%至10%，主要原因在於相信內地專才等流入，以及海外移民開始回流。其次該行亦看好中環甲級寫字樓表現，主要受惠於對沖基金等價格不敏感型機構，租賃中環寫字樓作辦公室。



港股估值已重返歷史平均 維持年底恒指30000點目標

瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛豐表示，時下港股估值已經重返中東衝突前的歷史平均水平，不過油價高企的影響還未完全傳導至下游產業，因此對於航空、交通運輸、乃至下游的化肥等行業，看法都仍較悲觀。

不過他也指，市場總體向好，只是需留意板塊輪動。AI方面，瑞銀認為所謂的泡沫，指的是市場意識不到需求下降，目前看來遠未出現，例如韓國及台灣股市近來猛漲，雖然估值上升，但訂單卻未見縮水，因而該行仍是看好。

總體而言，連沛豐看好包括芯片、硬件等在內的AI上游產業，但對於下游的部分，因取決於消費者的取態，競爭激烈，態度就相對審慎

瑞銀香港研究部總監陳志立表示，該行維持恒指今年30000點目標價不變，看好內地出口表現及相關板塊，同樣是看好上游多過下游，包括工業、汽車零件、電力設備等。

瑞銀維持恒指今年30000點目標價不變。（資料圖片）

料今年住宅樓價最多升一成 提三大地產股揀股原則

本地樓市方面，瑞銀亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻指出，從表現由好至弱排序，依次為住宅、中環甲級寫字樓、一般寫字樓以及零售。當中料今年住宅樓價升幅為5%至10%，寫字樓則持平，漲幅介乎3%至5%，零售則漲5%。

林鎮鴻解釋指，之所以看好住宅表現，主要是預計人口將流入，包括內地專才來港便於升學，以及早先移民前往英國等地的本地人才，即將取得居留權，或將出現回流。息口方面，該行預計美國年內還將減息一次，惟仍需視乎之後CPI數據，但若得以減息，香港跟減一半，將同樣利好地產市道。

而對於中環的甲級寫字樓，他指出該行追蹤證監會持牌人數目，近來有所上升，不乏有對沖基金等價格不敏感型機構，為追求較佳的辦公室地點，選擇中環甲級寫字樓，有利於行情。不過零售方面，由於港人北上及內地電商攻港，同步便利內地企業出海，並不利於本港零售市道。

在地產股的選擇方面，他指出有三大原則，首先便是看公司業務的子行業，是否較多涉及上述看好的住宅業務；其次則是公司往績是否曾有資本回收，如有，將利好公司ROE；最後需關注公司資產負債表及現金流表現，是否足夠維持派息。