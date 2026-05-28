SpaceX等大型新股將登陸美股　華爾街基金據報削其他投資增持現金

馬斯克旗下﹑市值或1.75萬億美元的SpaceX，最快在6月12日登陸美國股市。為迎接SpaceX上市，據報有華爾街大型共同基金及被動指數基金，或削減投資組合內其他投資以增加現金。



《路透》報道，華爾街大型共同基金與被動指數基金，正準備將SpaceX和OpenAI等重磅首次公開招股納入投資組合，可能因此削減其他大型股份的現有持股。

高盛合夥人兼美洲股票執行服務主管John Flood在給客戶發布的報告中稱，對於被動型基金而言，新上市公司的潛在納入，可能迫使他們減持其他大型股票。

圖為2021年6月28日，美國紐約證券交易所（NYSE）外的華爾街路牌。（Reuters）

他說，投資者越來越關注潛在的大型IPO影響。根據過去幾十年的經驗，美國四大IPO上市前，股票型共同基金都會增加現金持有量，為潛在的IPO做準備。

納斯達克100等指數或快速納入SpaceX

此前，納斯達克100指數和標普500指數推出新規則，加速納入新上市超大市值公司的速度，可能適用於SpaceX、OpenAI等股份。

SpaceX正在推進集資額創紀錄的IPO計劃，目標估值約為1.75萬億美元，將使它成為美國市值第七高的公司。

OpenAI和Anthropic也計劃在未來幾個月內上市，OpenAI估值可能達到1萬億美元或更高，Anthropic目前正在洽談完成新一輪融資，估值可能接近1萬億美元。