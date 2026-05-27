富時羅素修改規則　SpaceX有望上市五個交易日後獲納入指數

馬斯克旗下﹑市值或高達2萬億美元的SpaceX最快於下月12日上市，外界關注指數公司會否加快將該公司納入旗下指數步伐。富時羅素通過了一項規則修改，將加快新上市大盤股納入其主要指數的速度，此舉恰逢SpaceX預計將進行創紀錄的首次公開募股前幾周。



富時羅素於周二（26日）公布，可投資市值超過羅素美國前500大指數門檻的IPO，將在其上市後的第五個交易日結束後有資格被快速納入。此前，符合條件的公司僅在季度審核期間進行評估。

富時羅素美洲股票及多資產指數主管阿爾內·諾阿克在一份聲明中寫道：「為大規模IPO引入快速納入機制，使指數能夠更及時地反映重大市場發展。」

這家由倫敦證券交易所集團旗下的指數提供商，正效仿納斯達克今年早些時候為迎合潛在巨型IPO而採取的類似舉措，後者已將納入指數的等待期從至少三個月縮短至15天。

外電﹕馬斯克曾討論Spacex與Tesla與合併

另一方面，隨着馬斯克正籌備着帶領SpaceX上市，外界關於該公司將與其本人旗下另一間公司﹑電動車生產商Tesla（特斯拉）合併的傳聞愈發升温，目前兩家公司已經共享了一系列資源。

據外電知情人士透露，馬斯克曾與同事討論將兩家公司合併的可能性。一位現任Tesla員工稱，該公司的許多員工長期以來一直預計這樣的合併交易最終會發生，並且這個話題在公司內部是公開討論的。另一位接近該公司的人士表示，由於電力和計算能力限制帶來的共同挑戰，兩家公司經常進行合作。

（Tesla）

此外美國太空軍於周二授予SpaceX一份新的高價衛星合同，此舉進一步加深了該公司與其最大客戶的綁定關係。這家火箭和衛星公司贏得了一份價值22.9億美元的固定價格合同，將參與美國太空軍的「空間數據網絡骨幹」(SDN Backbone）項目。

該項目是一個大規模部署的近地軌道星座，可能由數百甚至數千顆衛星組成，旨在為五角大樓提供高速通信。根據合同要求，SpaceX需在明年年底前向美國太空軍提供一個可全面運行的原型。這份合同的金額約佔航天系統司令部156億美元太空採購預算的18%。