內地加強整治跨境非法炒股　滙豐私銀︰助港股長遠健康發展

滙豐私人銀行將今年恒指目標價，由原本的31000點，下調至28000點。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，下調主要考慮到過去幾個月地緣政治影響，市場對於電商盈利預測也有所下調，但仍然維持中港股市溫和超配評級，而美股上調評級別至超配。



稱內地加強合規工作 助港股長遠健康發展

港股近日表現疲弱，中國內地政府加強整治非法跨境交易以遏止資本外流，證券行及銀行均受影響。何偉華表示，監管機構加強合規工作，有助包括港股長遠健康發展，未來投資活動可以有更多清晰監管，有助維持香港作為國際金融中心地位。而內地剛公佈的4月數據差於市場預期，影響投資者信心，相信是近日港股波動原因。

他表示，仍維持中國今年GDP增長4.6%的預測，但下調美國增長預測至2.2%，而通脹則由2.7%上調至3.3%，兩地息口政策均預計今年將維持不變。

料中美今年維持息口不變

該行指出，在今年第三季有四大優先投資策略，包括投資人工智能引領的未來、把握政府推動安全與能源自主帶來的機遇、透過多元資產策略提升投資組合韌性，以及把握亞洲創新與收益。

投資人工智能引領的未來方面，強勁的盈利驚喜、商業化過程疑慮緩解及軟件行業過度拋售後具吸引力的估值，為半導體、數據中心及人工智能應用者帶來機會。

把握政府推動安全與能源自主帶來的機遇方面，地緣政治變化加速了能源供應多元化、電氣化擴展及電網投資。

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

投資人工智能引領未來

透過多元資產策略提升投資組合韌性方面，債券、黃金、另類投資及多元外幣策略仍是核心基石，並輔以基礎設施項目，以提供穩定且與通脹相連的現金流。把握亞洲創新與收益方面，槓鈴策略能捕捉亞洲創新主導的投資周期，同時與我們在地區上對中國內地、香港、新加坡和南韓持偏高比重的配置相符。

何偉華表示，隨著全球加速對人工智能（AI）的投資，亞洲憑藉在半導體領域的領先優勢及大型語言模型的快速發展，將有良好條件受益。除了人工智能之外，日本、南韓、中國內地及新加坡企業管治改革持續改進，投資者能透過債券的收益潛力發掘更廣闊的投資機會。