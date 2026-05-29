人民幣六連漲　彭博︰AI重塑中國出口結構　官方對匯率容忍度加大

根據彭博新聞社報道，全球AI投資熱潮正帶動中國出口結構轉型升級，令北京對人民幣走強展現更大的容忍度。在岸人民幣兌美元匯率可望連續第六個季度上漲，若實現將是2013年以來最長漲勢。不過，政策制定者們仍似乎未急於介入調控。



報導指出，這項轉變的關鍵在於AI熱潮正在改變中國的貿易結構。中國正從先前依賴服裝、家具等低利潤製造業，轉向半導體、伺服器及其它AI硬體出口。這些高附加價值產品需求日益增長，緩解了人民幣升值通常對製造商造成的壓力。同時，中國大量進口晶片與半導體設備推動今年進口激增，進口增幅超過出口，人民幣走強也有助於降低進口成本。

匯率敏感度有降 市場料人民幣繼續走强

Pantheon Macroeconomics首席中國經濟學家Duncan Wrigley接受彭博訪問時表示，中國出口對匯率波動的敏感度似乎低於先前預期，人民幣升值帶來的好處在匯率政策中佔據更重要的地位。數據顯示，4月份中國出口再創新高，其中約一半的成長來自半導體和計算機，而服裝、家具等傳統類別表現持平甚至下滑。

一年來美元兌離岸人民幣走勢。（圖源：TradingView）

在此背景下，中國央行仍將每日中間價維持在接近三年來最高水平，顯示對人民幣走強更加泰然處之。出口商也更多地將美元收入兌換成人民幣，顯示預期匯率穩定或進一步升值。多位分析師因此押注人民幣繼續走強，高盛估計人民幣被低估逾20%，明年可能升至1美元兌6.5元左右；Alpine Macro策略師甚至預期長遠可升至1美元兌4元人民幣附近。

政治與宏觀環境終到位 “强大货币”條件有利

報告也稱，人民幣走強也符合多方面利益：有助於抵禦因地緣衝突推高能源價格帶來的輸入型通膨，契合國家主席習近平提出的打造「強大貨幣」理念，並有助於緩解西方國家對中國「刻意壓低匯率」的長期批評。 Lombard Odier Singapore Ltd.策略師Homin Lee認為，人民幣升值某種程度是向擔憂「中國衝擊2.0」的貿易夥伴遞出橄欖枝。

中國經濟穩健是人民幣匯率走勢穩定的重要基礎。（VCG）

TS Lombard首席中國經濟學家Rory Green指出，中國政策制定者過去可能希望匯率走強，但這個目標難以實現，直到國內經濟活動穩定、科技出口改善、美元吸引力下降。如今，政治和宏觀環境已到位，允許中國朝著長期追求的「強大貨幣」目標邁進。不過報道也提醒，若人民幣過快升值仍可能擠壓出口商利潤，監管機構已要求加強匯率避險，央行也強調將防止匯率過度波動。