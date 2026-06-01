周星馳旗下比高入股互動之星　將圍繞IP產業鏈等展深度合作

周星馳旗下比高集團（8220）戰略入股蘇州互動之星網絡科技公司。雙方將圍繞AI劇集、互動影遊、真人影視及IP全產業鏈運營展開深度合作。



互動之星表示，比高集團以往已曾與公司深度關聯的萬維貓動畫合作開發多部經典IP動畫電影，而是次入股既是雙方合作的全面升級，亦反映對互動之星技術實力、IP佈局及商業模式的高度認可。

周星馳。（視覺中國）

有關戰略合作落地後，比高集團將與互動之星合作內容創作與技術創新方向，重點發力AI劇集核心賽道，聯合打造AI漫劇、AI擬真人劇，持續突破AI內容創作的品質邊界。

雙方還將在互動影遊、真人影視、IP衍生等領域深度協同，融合比高集團團隊的頂級創意，與互動之星成熟的技術、海量IP儲備及製作發行體系，開創影遊聯動全新範式，最大化釋放經典IP與創新IP的核心價值。

互動之星提到，公司聚焦AI漫劇或AI擬真人劇、互動影遊、真人中短劇、IP衍生品四大核心業務，構建「影視+遊戲+AI技術+沉浸式互動體驗」的創新產業體系，目前手握20餘部頂級IP全版權、百餘部知名IP版權，涵蓋《凡人修仙傳》、《紹宋》、《悟空傳》、《撈屍人》、《夜無疆》、《回到明朝當王爺》及《無限世界》等，並擁有多部經典影視IP授權。