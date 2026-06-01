宇樹科技申請科創板上市已過會　另夥Nvidia生產人形機械人

內地機械人企業宇樹科技，於科創板上市計劃已獲過會。



上交所上市審核委員會召開2026年第31次上市審核委員會審議會議，審議結果顯示，宇樹科技首發符合發行條件、上市條件和資訊披露要求。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

另一方面，Nvidia行政總裁黃仁勳宣布，公司與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計H2+，也被稱為Isaac GR00T系統，以加速全球人形機器人行業創新。

據悉，這套系統將面向高等教育機構和大學研究人員開放，包括史丹福大學、蘇黎世聯邦理工學院等科研機構。在這套系統中，宇樹科技提供約1.8米高的H2人形機器人本體，輝達則提供AI計算平台、機器人基礎模型和模擬系統支持，機器人還搭載了總部位於新加坡的Sharpa公司製造的五指機械手。

黃仁勳在演講中表示，這套系統已經完成整體集成。機器人本體擁有31個自由度，每隻機械手擁有25個自由度，整機身高約1.8米、重量約68公斤。他笑稱，「這個身高和體重就和我差不多」。

為這套系統提供算力的是Nvidia的Jetson AGX Thor T5000。該平台基於該公司Blackwell圖形處理器（GPU）打造，配備128GB內存，人工智能算力最高可達2070萬億次FP4浮點運算。Nvidia面向人形機器人的Isaac GR00T基礎模型，則為機器人提供高級推理能力，相當於機器人的「大腦」。

由Jetson AGX Thor T5000提供算力

他續稱，這個平台整合了Nvidia完整的軟件體系、數據生成系統、數據模擬系統和運行環境，最終形成一台便於研究人員使用的人形機器人。他說，這套系統主要面向高等教育機構和大學研究人員，因為對他們來說，要自行搭建完整的人形機器人測試平台實在太難。

黃仁勳表示，對於智能體系統、機器人系統和物理AI來說，數據是最難解決的問題。他指出，為AI機器人生成數據時，數據必須來自機器人的視角；但目前全球大多數視頻數據都是第三人稱視角，而不是第一人稱視角。