美團無人機推低空航網　第三季有望引站點來港　另啟授權服務模式

低空經濟備受關注，美團（3690）副總裁，無人機業務負責人毛一年表示，首次「連線成面」，打造的「城市低空物流航網」正式投入常態化營運，同時面向全國低空物流營運商啟動授權服務商招募計劃，藉全新發佈的自研軟硬件產品，向業界開放低空配送能力。



其透露，美團無人機低空配送至今已實現超過90萬的商業化訂單，位列全球第二。目前在醫療場景已經實現了前端毛利，惟未規模化盈利，預計整體還需2至3年才能實現一定規模的前端盈利。



打造「城市低空物流航網」 推多項自研產品

美團無人機展示其最新低空物流解決方案，包括自研的美團第四代無人機長程索降版 M-Drone 4L Winch、美團智能接駁機場M-Port 3，以及美團無人機雲樞M-DaaS 3等。

例如索降版無人機最大縮減高度為15米，最大釋放和回收速度2米每秒；新一代無人機還搭載激光雷達，可適應夜間飛行任務；而接駁機場M-Port 3則近似有外殼的八軸機械人，大小與傳統電話亭相若，佔地面積僅1.4平方米，可以幫助大大降低基建門檻。而雲樞可協助避障和重新規劃路線。

安全與調度方面，公司指，美團無人機擁有國內唯一覆蓋中國全境的特定類民用無人駕駛航空器運營合格證，其自研的M-DaaS 3系統更充當了航網的「超級大腦」，可於100毫秒內對異常狀況作出判斷，支援超視距、多機型、高密度的複雜調度。

近年每年單均成本降四至五成 首批授權服務項目將落地

毛一年指出，新技術的研發投入，反而令成本更平，過去3至5年，每年運行的單均成本降幅都在40%至50%。其指出，公司並未有嚴苛的時間表要求，希望可以打磨技術，但長期目標是希望實現可持續的規模盈利。

他舉例指，目前公司在上海仁濟醫院各個院區，通過無人機運送樣本，年配送量管數有20萬，醫療行業已經實現了前端毛利，即可以賺到錢，相信無人機業務的規模盈利未必是首先出現在外賣領域。

且隨着航網進入常態化營運，公司指，無人機正式面向全國低空物流營運商招募授權服務商。今年初美團無人機已於全國試行招募，首批已簽約10個授權服務商。服務網絡亦將覆蓋浙江、湖南、廣西等其他省份。無論是商戶、商業地產，抑或低空配送營運商，均會提供由硬件、軟件以至營運標準的一站式服務。

目前 Keeta無人機項目正處於沙盒中，未來更多航線的開通需要配合政策的支持與放開。

第三季有望引站點來港

香港市場方面，毛一年指出，目前 Keeta無人機項目正處於沙盒中，未來更多航線的開通需要配合政策的支持與放開。但其透露，今年第三季有計劃在港推出，類似於內地的「點位」，希望Keeta步兵無法解決的痛點，可以通過「空軍」完成。

公司目前已在大埔汀角村為長者運送食物，其指出，大埔尚有其他漁村，料仍有相關需求，期待有更多合作，把餐飲物資送到更急需的地方。不過目前無論香港，亦或其他海外市場，例如杜拜，無人機配送的單量仍未算多，希望視乎情況提升。