美團Q4經調整虧損14.4億　擴張社區電商「未來數季或繼續虧損」

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-26 17:18

美團（3690）公布2020年第四季業績，經調整虧損14.4億元（人民幣．下同），去年同期賺22.7億元。美團指，社區電商「美團優選」是其中一項巨大的機會，此業務擴張可能令未來幾季繼續錄得經營虧損。

截至12月底止12個月，交易用戶數目增長13.3%，至5.106億人；活躍商家增長10.1%，至680萬個。

第四季，收入增長34.7%，至379.2億元，稍勝彭博一致預期368.1億元。其中，餐飲外賣收入增長37%至215.4億元。到店、酒店及旅遊收入增長12.2%至71.4億元。

新業務Q4虧損60億 社區電商「美團優選」覆蓋90%全國市縣

至於新業務收入增長51.9%至92.4億元，但經營虧損則增加355.3%，達到60億元，是上季虧損的主要原因。

美團指，第四季度在2,000多個市縣迅速推廣社區電商「美團優選」，現時，已覆蓋全國90%以上的市縣。公司相信，該業務可為消費者及農戶等上游供應商帶來巨大價值，並滲透到更下層的市縣包括較偏遠的農村地區從而獲得大量新用戶。

美團認為，社區電商是其中一項巨大的機會，在2021年將會配置充裕的資源促進其發展，同時不斷提升業務運營效率。加大對新業務的投入可能會對整體財務業績造成重大負面影響，對社區電商業務的擴張，亦可能於「未來幾個季度繼續錄得經營虧損」。不過，美團指「始終更關注投入所帶來的長期增長而非短期利潤」。

計劃未來三年培養逾100萬「餐飲新掌櫃」

餐飲外賣方面，美團表示，低綫城市仍然為2020年用戶增長的主要動力，其中大多數新用戶來自三綫及以下城市。餐飲外賣會員制度持續提升高潛力消費者的交易頻次，月均會員數量較去年提升了兩倍多。

美團又指，於第四季度推出了「餐飲新掌櫃」計劃。通過此計劃，計劃在未來三年發掘並培養超過一百萬「餐飲新掌櫃」，協助他們擁抱數字化，並提升盈利能力。通過識別及解決商家的痛點，分別推出了商家服務體系、商家成長體系和人才培養體系。