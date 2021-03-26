美團CEO王興：社區電商助觸及3至4億潛在用戶

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-26 20:55

美團（3690）去年7月推出社區電商業務「美團優選」，上季新業務經營虧損擴大逾3.5倍至60億元人民幣。美團CEO王興在業績電話會議上表示，社區電商市場仍處於早期階段，美團優選增長高速，在2021年第一季動力繼續，未來美團會繼續投資基礎設施例如倉儲等，滿足消費者需求，及建立消費者信任和使用習慣。

截至12月底，美團的交易用戶數目按年提升13.3%至5.106億。王興指，美團優選有助美團接觸低線城市消費者，甚至更下層的市縣，農村地區等，預期可接觸的潛在用戶規模可達3至4億，為傳統電商平台和基建設施所不能服務，未來，美團優選將由現時主要的新鮮品類擴大至快消品及其他產品。

管理層相信，美團優選可為美團帶來業務的協同效應，吸引新用戶使用平台上其他服務，例如外賣和酒店。

對於互聯網平台被要求降低平台交易成本，王興指，美團上季活躍商家數目達6.8億，並以中小企為主，為商家創造價值，而過往美團對於業務貨幣化相當小心，保持合理佣金水平的同時，維持平台有機增長。他指，美團除向商家提供平台交易服務，亦提供外賣送遞服務，與電商平台不類同，未來會更多說明收費機制，釐清外界誤解平台佣金過高的問題。