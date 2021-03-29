bilibili潛水　陳睿：順利上市已很成功　10年後沒人記得首掛升跌

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-29 11:54

「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）（9626，美：BILI）今日正式掛牌，開報790元，較招股價808元低2.23%，一手（20股）帳面蝕360元。

嗶哩嗶哩董事會主席兼首席執行官陳睿出席媒體溝通會時表示，嗶哩嗶哩3年前在美國上市，今天回港掛牌，一路走來很感謝用戶、「UP主」，以及合作夥伴的支持。他又指，集團過去3年月均活躍用戶由7,180萬戶增至2.02億戶，意味中國每2個年輕人就有1個是「B站」用戶。

有關業務方面，近年遊戲收入佔比有所遞減，陳睿直言這是因為其他業務收入增長更快，而長期來看，B站會繼續以多元化的收入模式營運，「思路是消費」，由內容留著用戶，當用戶喜歡就會消費。他更舉例指，如果用戶是喜歡動畫《鬼滅之刃》，便是付費看動畫，然後購買周邊，甚至下載相關的遊戲。

回應今天B站首日掛牌便「破發」，陳睿指，在港上市需要提前好幾天定價，然而定價後中概股出現過去五年來最大的跌幅，算是有「黑天鵝」事件。他笑言，能夠順利上市已經很成功，並稱對公司有充份信心，長遠可以證明「B站」的價值。他又提到，當初B站在美國上市的首天都是低走，但他當時已經說「未來十年沒人會記得B站在納斯達克第一日的股價是升是跌，只知道B站會是發展很好的公司」。

對於美國證券交易委員會（SEC）推動《外國公司問責法》的影響，陳睿僅指出，B站3年前選擇在納斯達克上市，原因是因為當地的資本市場是開放的，因為市場要保持這種開放，才是很重要的競爭力，而集團正密切關注《問責法》，正在研究相關影響。