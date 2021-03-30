美股4月重拾升勢？　獨立研究公司CFRA：有三大理由

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-30 13:18

《財聯社》周二（30日）報道，獨立研究公司CFRA的首席投資策略師Sam Stovall，以追蹤歷史趨勢進行市場預測在業內聞名。在最新採訪中，Stovall羅列了其認為4月份股市應該會上漲的三大理由。而其中，過去兩周美股市場的不穩定，竟然被他視作了頭號看漲信號。

Stovall於29日在接受電視節目採訪時表示，「從歷史上看，3月15日之後的一段時間市場通常是充滿波動的——實際上有60%的時間在下跌。然而，每當這種情況發生時，都會為4月份行情上漲建立一個很好的跳板。」

3月到目前為止，標普500指數漲幅超過4%。不過，該指數自3月15日以來幾乎持平。29日儘管道指再創盤中與收盤的歷史新高，但標普500指數當日卻收跌3.45點，報3971.09點。

預料美企首季盈利增15%

Stovall發現，當標普500指數在3月下半月下跌時，有77%的情況下4月將上漲。

Stovall看好美股4月表現的第二個原因，是對企業業績的樂觀預期。Stovall表示，「我們預計2021年第一季度的收益增長將超過15%。」

預期基準10年期美國國債收益率將回落，則是Stovall看漲美股的第三個原因。他指出，「美債收益率應該不會像之前那樣大幅上漲了。」他預計下個月10年期美債收益率將在1.5厘至1.75厘之間波動。

Stovall還預計，標普500指數的強勁勢頭有望貫穿整個第二季。

Stovall稱，「從歷史上看，第二季度對市場來説通常是一個有利的季度，自1990年以來平均漲幅達到2.85%。同時，所有行業在這一時期的平均回報均為正。」

科技及能源股於每年第二季表現較佳

Stovall表示，在過去30年裏，科技、能源和醫療保健行業在第二季度的平均回報率最高。而即便是排名靠後的消費必需品、公用事業和通訊服務行業也能錄得上漲。

他認為，今年將會遵循這一趨勢，特別是眼下華爾街預期拜登將成功地推行一項基礎設施支出計劃。Stovall表示，「投資者基本上已在為新一輪刺激計劃做準備。因此，隨着我們進入第二季度，周期性行業可能會是表現較好的行業之一。」