中信證券：2023至25年智能電動車競爭激烈　電池成本下降加速普及

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-04-01 13:00

中信證券發表報告，預計到2025年，中國電動汽車銷量規模將超700萬輛，年複合增長達39%，其中絕大多數具備智能配置。以Tesla（特斯拉）為代表的造車新勢力重新定義智能車產品，完成消費者教育和投資者教育。

該行判斷，未來仍將有更多科技公司入局，加入「軟件定義汽車」的競爭。同時，以大眾為代表的傳統汽車公司覺醒，顯著加大智能電動領域投資。預計市場競爭將在2023-2025年變得空前激烈。

中信證券表示，2014-2020年寧德時代動力電池的平均售價下降幅度累計達70%左右。特斯拉預計未來5年電池成本仍有望再下降50%以上，加速電動車普及。另外，電動車將簡化車身結構，降低製造難度，而智能座艙和自動駕駛將成為拉開用户體驗差距的主要因素。

軟件定義汽車

中信指出，電動車的核心競爭力是軟件，將定義其智能化水平，包括智能座艙和自動駕駛；自動駕駛算法；更大的保有量意味着更多的數據。

該行指，領軍企業特斯拉持續推出更高性價比產品，產品均價由2013年初的11.3萬美元/輛，降低至2020年底的5.0萬美元/輛，降幅達55.7%，截至去年底驅動累計銷量超140萬輛。

另外，又預計智能汽車商業模式未來可能從「購買產品」向「訂閲服務」演進。特斯拉FSD（Full Self-Driving）售價由2019年初3000美元上漲至2020年底的1萬美元，亦有望於2021年推出按月付費套裝。

投資策略方面，隨更多科技公司入局汽車市場，傳統車企覺醒加速智能化進程，該行關注智能電動汽車總量增長帶來的機會，關注優勢整車和零部件公司獲得市場份額和高成長的機會。相關公司包括：特斯拉、小米集團、理想汽車、小鵬汽車、蔚來汽車、百度、比亞迪（A+H）、長城汽車，寧德時代等。