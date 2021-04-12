DNA測試一啖口水即知潛在疾病　楊聖武：有助預防癌症

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-12 18:00

癌症一向是本港的頭號殺手，但往往在「出事」時，已經是癌症的後期。若果有方法可以及早得知自己的患癌風險，相信不少人都有考慮一試。近年坊間提出利用遺傳基因（DNA）測試，可防範各種潛在危疾。Prenetics行政總裁楊聖武接受《香港01》訪問時，就表示公司推出的DNA測試平台「Circle」，可為消費者提供有關飲食、營養，以及癌症DNA測試。

據公司網頁介紹，測試者只須從口腔提取唾液樣本，便能獲取超過五百份極具價值的健康報告，包括癌症及疾病風險、有助家庭計劃的遺傳基因、藥物反應、膳食及營養需求、運動潛能以及祖源分析等健康資訊。

測試費用已大幅下降

他以自己為例，三年前驗出有較高風險患上腸癌，由那時開始便改變飲食習慣，好似牛肉等已經好少食，而且亦會每兩年做一次腸鏡檢查，有助過健康生活。他笑言，若果當時沒有DNA測試，自己有可能到50歲，才開始定期腸鏡檢查。

提到DNA測試的技術，予人印象是涉及較高的技術水平。他指出，4、5年前要一次DNA癌症測試，動輒花費數萬美元，惟現時僅數百美元即。他指出，公司擁有自已的實驗室，收費可調低至千餘元左右，一般市民大眾能夠受惠。

另外，新冠疫情下，政府希望通過加大檢測量，以控制疫情。年初更實施「封區」檢測。他表示，「封區」挑戰好大，令亦公司有壓力好大，「夜晚7、8點要去到，（凌晨）兩點到檢測完，朝早7點要出報告，好多人都訓唔到覺，盡力做好呢一件事。」