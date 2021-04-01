恒指次季首交易日上試二萬九　專家：三個因素不宜樂觀

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-01 20:30

恒指在第二季首個交易日抽高近600點，科技指數更單日升逾半成。不過專家指出中美大國博弈仍為市場關注所在，美國貿易代表處發年報，形容中國補貼企業的做法，是全球產能過剩的元兇。美國貿易代表戴琦近期指，短期內不打算取消對中國商品加徵關稅，但對與中國展開貿易談判持開放態度。在兩國關係明朗化前，對港股投資氣氛有負面影響。

美國貿易代表戴琦近期指，短期內不打算取消對中國商品加徵關稅，但對與中國展開貿易談判持開放態度。（Getty Images）

三因素看淡恒指 屬技術反彈非轉勢

對於港股走勢，京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時指出，認為雖然恒指本周止跌回升，不過技術走勢上只是因為跌至保歷加通道底部，約28000點附近，大市開始出現技術反彈，初步可留意恒指能否升至通道頂部，約29500點左右，強調港股目前只屬技術反彈，而非轉勢。

加上從資金角度，大市成交亦未見明顯活躍，即使周四（4月1日）港股尾市急升近600點，但是成交額只是較上日多100餘億，仍未超過1800億，認為成交不算配合。第三，看淡港股走勢，主要是因為目前中美關係的不確定性，持續困擾市場。

彭偉新指目前中美關係的不確定性，持續困擾市場（資料圖片）

拜登基建大計雖帶來樂觀氣氛 投資者更關注企業加稅

周四科技指數走高近半成，當中升幅最大的是明源雲（0909）及比亞迪電子（0285），分別走高13%及12%。彭偉新維持對科技股審慎的看法，他指出，今日本港科技股的升勢，主要是追隨隔晚美國納指的升勢。

他又指，現時美國投資者關注，美國總統拜登的基建大計，雖然大興土木刺激經濟能帶動正面的市場氣氛，不過，更要留心的是當中包括的加企業稅計劃，將公司稅率從21％調高至28％，同時亦想向大公司徵收15％的最低稅金，此舉將對美國企業帶來負面影響，特別是會限制了美企業派發股息的能力，以及對資金投資的意願，兩樣因素會影響美股的上升動力。

因此，建議投資者應趁大市反彈沽貨，特別是科技股。主要原因是美國十年期債息高企，仍然有向上的壓力，而債息上升的趨勢，將持續壓抑高估值股份，特別是科技股。

蘇伊士運河本周曾遭堵塞，有台灣貨輪擱淺超過一週，令到近400艘貨船被困 （Twitter@mercoglianos）

航運碼頭股發力 東方海外單日揚逾15%

近日航運股及碼頭股走高，主要受到蘇伊士運河本周曾遭堵塞，有台灣貨輪擱淺超過一週，令到近400艘貨船被困，是數年來最嚴重的海上交通中斷事故。市場憧憬運費大幅上升有關。

股份如今日東方海外（0316）周四單日走高逾15%，創52周高。中遠海運港口（1199）亦急升逾12%。

交銀國際報告引述東方海外管理層指，對今年業務前景樂觀，預期當前的龐大貨量將延至第二季。集團亦已完成主要航線的合同磋商，跨太平洋和歐洲的合同費率均比去年增一倍。

東方海外（0316）周四單日走高逾15%，創52周高。中遠海運港口（1199）亦急升逾12%。（VCG）

商務部料運費波動屬突發及短期的

中國商務部發言人高峰表示，蘇伊士運河是中國與歐洲等地貨物運輸的重要通道，從各方反饋的情況看，此次蘇伊士運河堵塞影響了中國企業的交貨收貨，相關航運的運價出現了一定的波動，但總體看此次事件對中國外貿的影響是突發的、短期的、局部的。

彭偉新認為，目前市場對蘇伊士運河事故，推高航運公司運費的看法太過樂觀，因為現時未有充分證據顯示，船隻被困運河，航運公司能夠將成本完全轉嫁予客戶。至於碼頭股，其實就更不會因為事故有任何得益，反而因船隻未能如期泊岸，對處理費收入有影響。