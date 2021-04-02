Archegos爆倉｜ViacomCBS股價大波動　大摩和高盛扮演怎樣的角色

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-02 16:42

摩根士丹利和高盛這兩家處於Archegos Capital Management平倉中心的公司，在追加保證金通知之前、期間和之後扮演了各種角色。這兩家公司是否應該有合規職能，干預它們在同一只股票中可能相互衝突的角色。

據《友財網》報道，導致Archegos被撤盤的一個關鍵因素是，市場對維亞康姆哥倫比亞廣播公司(ViacomCBS)上周三數十億美元的二次發行反應冷淡。

雖然摩根士丹利和高盛的某些銀行家正在向投資者推銷這筆交易，但他們在大宗經紀部門的一些同行卻越來越擔心他們的客户之一，一家名為Archegos的家族理財室的風險狀況。這家理財室對ViacomCBS有着龐大的槓桿敞口。

繼ViacomCBS在二次發行中下跌23%之後，高盛、摩根士丹利和華爾街其他一些銀行觸發了對Archegos的追加保證金通知。

這促使兩家大型投資銀行扣押了Archegos的資產，包括價值數十億美元的ViacomCBS股票，並通過大幅折價的大宗交易將其出售。

此舉給ViacomCBS的B股帶來了巨大壓力，該股上周五（3月26日）暴跌27%，周一（3月29日）又重挫7%。

儘管如此，事件發生的時機引發了人們的疑問：在Archegos的消亡以及包括ViacomCBS在內的幾隻股票的附帶損失之際，這些公司中誰知道了什麼，何時知道的。

高盛發言人Maeve Duvally表示，「在為企業客户管理資金的公司各部門之間以及與機構投資者的關係中，存在很大的信息障礙。」 摩根士丹利拒絕置評。

美國證券交易委員會（SEC）前主席Harvey Pitt説：「肯定有發生衝突的可能性。事實是，如果存在足夠的槓桿問題，那麼它可能會加劇拋售和賣出壓力，甚至迫使拋售壓力，這使得衝突的潛在可能性始終存在，這是非常現實的。」

截至3月22日，ViacomCBS的股價在2021年飆升了165%以上，收盤價超過了每股100美元。這標誌着從2020年的低谷上升了近800%，幾乎正好是一年前。

該公司試圖利用其高漲的股價向市場出售價值30億美元的股票，推銷這支股票的承銷商包括摩根士丹利和摩根大通，以及花旗集團、高盛、瑞穗和其他一些更被動的承銷商。

這些銀行在3月24日將2,000萬股B類股票定價為每股85美元，並將1,000萬股可轉換優先股定價為每股100美元，市場反應不温不火。據知情人士透露，配售消息傳出後，該公司股價下跌，這是促使該公司增加要求其提供抵押品的主要原因之一。

Archegos家族理財室在ViacomCBS的好倉頭寸上的槓桿非常大，因此即使是股價的輕微下跌也會帶來壓力。

以85美元的價格買入ViacomCBS的投資者在幾天後就看到這些股票價值48美元。

高盛以折讓價出售唯品會股票

作為交易的主簿記行，摩根士丹利發行了比其他公司更多的股票——大約400萬股通過可轉換優先股，另外900萬股通過B類普通股發行。高盛通過可轉換優先股發行了約32.3萬股，通過普通股發行了64.6萬股。

3月26日早些時候，也就是第二輪交易結束兩天後，與Archegos相關的大宗交易開始了。第一批是通過高盛進行的。知情人士表示，高盛向百度、騰訊音樂和唯品會（Vipshop）提供了折價股票。

不願透露姓名的人士説，隨後，該公司在中午拋售了3,500萬股ViacomCBS，價值約17億美元的，每股48美元。這與兩天前的二級銷售相比，折讓了44%。

與此同時，摩根士丹利當天也在忙着出售自己的大宗交易，包括Discovery、Shopify和Farfetch等股。兩天後，也就是周日晚間，該公司出售ViacomCBS股票的規模與高盛相仿。

這些銀行，尤其是摩根士丹利和高盛，能夠迅速退出它們從清算中納入的頭寸，相對沒有受到影響。

那些據報道反應較慢的公司可能會面臨數十億美元的損失。摩根大通的一份報告估計，暴露於Archegos風險敞口的公司的全球損失可能總計為100億美元，其中野村證券和瑞士信貸面臨的衝擊最大。

自野村證券和瑞士信貸各自宣佈將面臨重大損失以來，兩家公司的股價均重挫了約19%。摩根士丹利和高盛的股價同期幾乎沒有變化。