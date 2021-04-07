港股上闖二萬九　科技股生猛復活　吼實小米比亞迪│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-07 09:45

美股道指及標指在港股復活節休市期間再創新高，港股有力上試二萬九開。市場風險胃納回升，科技股更是「翻生」，可重點留意小米（1810）、比亞迪（1211）及阿里巴巴（9988）。

復活節長假期間，美國公布多項3月份經濟數據，非農業職位增加91.6萬個，遠超市場預期的67.5萬個，反映經濟及職位回復速度加快，其增幅亦創去年8月以來最大。至於美國3月ISM非製造業指數為63.7，遠勝市場所預期的59，並為紀錄以來新高，令市場驚喜。美國經濟數據報捷，意味復甦勢頭強勁。道指及標指亦在期間破頂。

港股4月開局理想，恒指上周四（1日）急升560點，目前外圍氣氛向好，於新加坡買賣、俗稱恒指「黑期」的香港HS 50指數期貨突破兩萬九關，料港股今日有力再上。

小米造車有細節，估計第一款小米汽車價格介乎10萬至30萬元人民幣，最快可能於3年後推出。

科技股回勇 小米造車有細節

在4月1日假期前夕，科技股率先彈高，恒生科指升4.7%，騰訊（0700）升7.2%，美團（3690）更大升9.3%，科技股成為重點關注板塊。

小米宣布進軍電動車行業後，董事長雷軍於「米粉OPEN DAY」的直播中表示，會再討論第一款小米汽車將是轎車或SUV（運動型多用途車），並回應「米粉」要求，估計價格介乎10萬至30萬元（人民幣‧下同），最快可能於3年後推出。

小米再公布造車細節，可見其造車的決心。然而，從售價看，小米汽車介乎10萬至30萬元，而且3年後才有產品推出，恐其市場已被現有參與者霸佔，故對其競爭力抱有疑問。再者，目前市場上的對手已是此等價位。例如長汽（2333）的「歐拉」品牌價格低至10萬元以下，吉利（0175）的「領克」系列約為15萬元左右，30萬元水平的有Tesla Model 3，可見小米汽車性價比未算吸引。今日可關注市場對小米造車收貨與否。

比亞迪銷量大增 阿里獲芒格加倉

新能源車公司比亞迪3月新能源汽車銷量24,218輛按年升97.6%，首三個月新能源汽車銷量54,751輛升146.7%。另外，據《日經新聞》報道，比亞迪最快於今年下半年向其他公司銷售車用鋰電池，以拓展電池製造業務，以及進一步提高生產效率。比亞迪厲害之處是其「刀片電池」，如下半年可向其他公司銷售車用鋰電池，以拓展電池製造業務，可更快捷地鞏固其「刀片電池」的市場地位。

另外，股神畢非德拍檔、巴郡副主席芒格擔任董事長的Daily Journal增持阿里巴巴的美股。據Daily Journal披露，截至3月底持有超過16.5萬股阿里，現值超過3,700萬美元（約2.87億港元）。