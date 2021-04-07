Cathie Wood：具創新性公司增長是指數級　Bitcoin黃金時代已來臨

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-07 12:12

女股神、「連登契媽」Cathie Wood與范達基金，在近期一場對話中發表最新觀點，認為有創新能力的公司，增長將會是指數級，並指Bitcoin的黃金時代已來臨。

Cathie Wood表示，分析師擔心美債息上漲會對ARK旗下基金造成打擊，但預計現在市場的水平已經反映了長期利率在3至5%的水平。經歷過2000年的科技網爆破，每次標普500的估值在20至25倍的時候，市場都會見頂，隨即當時的利率由6%一路下降到去年的0.5%。

她指出，市場擔心通脹問題，而科技創新會造成通縮，DNA排序讓成本降低40%，工業機器人讓成本降低28%，電池組系統讓成本降低28%等，因此科技創新帶來的通縮影響要遠比經濟周期帶來的影響大。對於那些有創新能力的公司，增長將會是指數級。

對於近期Bitcoin大熱，Cathie Wood指，ARK的分析師進行了一項研究，將Bitcoin開採與黃金開採進行了比較，結果表明，與開採相關的能源消耗僅是黃金開采的一小部分。如果與整個金融服務行業所消耗的能源相比，Bitcoin開採只是很小的一部分。越來越多機構投資者都認同比特幣，Bitcoin的黃金時代已來臨。