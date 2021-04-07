Archegos爆倉｜高盛CEO：同類事件非首次發生　亦非最後一次

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-07 16:34

美國投行高盛（Goldman Sachs）行政總裁David Solomon表示，Archegos Capital爆倉不是第一次發生這種情況，當然也不會是最後一次。

據《華爾街見聞》周三（7日）報道，David Solomon稱Archegos Capital爆倉事件期間，高盛運作良好的風控系統使得銀行及早發現了風險，並根據與客户的合同採取了迅速的糾正措施，以降低風險。

所羅門表示：「我真的不能説其他銀行做了什麼以及他們如何處理這種情況，但我對我們的團隊的處理感到非常滿意。」

他還表示這是一個典型的案例，投資者集中持有頭寸並包含巨大的槓桿。當價格走勢與之相反時，降低風險就很重要了。同類事件並非首次發生，當然也不會是最後一次。Archegos爆倉具有「典型性」，未來可能重複發生，對於家族辦公室執行嚴格的審查未來值得討論。

彭博此前報道稱，在Archegos爆倉事件之初，相關幾家全球投資銀行曾討論達成協議以減少損失。但協議沒有達成，多家銀行開始清算Archegos所持股票。

高盛行動迅速。報道稱高盛在3月26日美股開盤前就賣掉了價值66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會股票。此後高盛又拋售了39億美元的Viacom CBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學股票。拋售股票價值總額高達105億美元。

這些交易引發了大宗交易中每隻股票的價格波動，相關公司市值在非同尋常的拋售潮中蒸發了350億美元。