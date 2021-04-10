美股｜標普500道指雙雙創歷史新高　中概股落後　攜程百度繼續跌

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-10 05:01

美股收市，道指攀升近300點，與標普500指數雙雙創歷史新高，消費類股票領漲。華爾街以強勁的漲幅結束本週，道指、標普500、納指數本週升幅均超過2％。

美股收市，標普500指數升31.63點或0.77%，報4128.80點，繼前一交易日創下收盤新高後，今再創歷史新高。道瓊斯工業指數升297點或0.89%，報33800.6點，創歷史新高。納斯達克指數收市升70.88點或0.51%，報13900.18點。

與經濟復甦相關股票領漲。標普500成分股中，多個服飾公司領跑。旗下擁有Calvin Klein，Tommy Hilfiger和Heritage Brands品牌的PVH Corp(PVH)升5.68%。 The Coach, Kate Spade New York等品牌的母公司Tapestry（TPR）升3.597%；服飾公司GAP（GPS） 升3.279%。

科技股造好，亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、英特爾（INTC），分別錄得約2%的升幅。而納指成分股中的中概股繼續強差人意，正在港尋求上市的攜程美股ADR跌3.476%，報價37.21美元；百度再跌3.13%，報價219.67美元。