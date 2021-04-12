阿里巴巴遭罰款　股價不跌反升　大行觀點一文看清

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-12 15:43

阿里巴巴（9988）被指在內地網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭內地市場監管總局責令整改，並罰款182.28億元人民幣，股價今日不跌反升，最新報234.6元，升7.61%。

富瑞續予「買入」評級 目標價328元

富瑞發表報告指，阿里將通過產品類別擴展和新品牌孵化來繼續加強與客戶的聯繫，並推出新的措施以降低進入門檻和運營成本。該行續予「買入」評級，維持上周目標價328元。

該行指，阿里罰款的財務影響將反映在收入和盈利， 公司將於作出決定後15日後提交整改報告。預計阿里未來將繼續投資於低線城市和其他戰略性地區的新業務，當中社區團購處於發展的早期階段，隨著使用頻率的增加，淘寶雜貨可以從淘寶應用程式中受惠。

天風證券：處罰辯證看待 已經不需要過度悲觀

天風證券指出，阿里巴巴因壟斷行為被行政處罰182.28億元人民幣，體現了反壟斷的政策正在清晰。參考前期螞蟻、京東數科的連帶效應，預判後續其他巨頭也不排除有處罰落地。

該行認為，是次反而有助於產業及投資者理解反壟斷政策，有助產業長期有序發展及穩定投資者風險偏好。尤其對前期漲幅滯後的阿里巴巴，已經不需要過度悲觀，後續關注點重回基本面。

大摩：消除主要焦慮 可回歸公司基本面

摩根士丹利表報告表示，阿里巴巴相關罰款佔其2019年本地總銷售約4%，雖然涉資金額創紀錄，相關調整經過4個月後，阿里股價亦已累跌16%，但該行認為此結果可望消除阿里巴巴主要憂慮，估計市場焦點將重新轉至公司基本面之上。

該行指出，對阿里巴巴施加的罰款絕對值超過了中國以往的監管罰款，但同時提為針對中國其他互聯網平台的反壟斷行樹立了榜樣，料罰款金額相當於公司當前淨現金的6%。阿里巴巴暫時無需進行重大的組織重組和資產剝離，維持對阿里巴巴美股「增持」評級及目標價300美元。

中信證券：消除業務經營不確定性

中信証券表示，次行政處罰落地對阿里巴巴而言，公司初步消除業務經營的不確定性，長期經營風險釋放，預計未來將更加註重社會價值與科技創新。中長期看料數字化趨勢不變，阿里核心商業價值依舊穩固，科技佈局與投入的長期價值有望逐步體現，依然看好公司長期數字科技價值。

此外，阿里巴巴「實施濫用市場支配地位行為」一案落地後，預計其他互聯網巨頭將以此為標杆自發進行整改，除了強制「二選一」外，參考《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，可能涵蓋的行為或還將包括平台協調商家集體漲價、大數據殺熟、低價補貼等多個方面。

該行預計罰款約佔 2022財年 Non-GAAP 淨利潤 11%，預計伴隨公司規範經營與業務增長，本次罰款的影響將逐漸被消化。

國泰君安：監管不確定性逐步落地

國泰君安表示，反壟斷是 2021 全年重要的經濟工作目標，預計相關監管力度仍將趨嚴。是次阿里巴巴罰款金額符合此前市場預期，且接近預期上限：本次對阿里處罰標準為 2019 年國內營業收入的 4%，絕對額為史上最高，警示意義明顯（2015 年對高通罰金為 9.75 億美元）；巨額罰金更多為一次性衝擊，預計罰金對 2021 財年 non-GAAP 淨利潤影響為11%。

該行認為，阿里的核心競爭力來自於極致的網絡協同與數據定價權，目前依然擁有全市場最完善的電商基礎設施體系和最高的運營效率，雲計算及2B服務將成為新的增長點，更加開放的行業環境下阿里的核心資源能力稟賦在爭奪商家的競爭中依然佔優。