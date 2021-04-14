中銀推BoC Bill綜合收款服務開戶費及年費豁免優惠

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-14 22:00

中銀香港（2388）推出「BoC Bill」綜合收款服務開戶費及首年年費豁免優惠，全力協助本地商戶緊貼電子支付趨勢，配合香港特區政府即將推出的5,000元電子消費券計劃。屆時商戶只需透過一部「BoC Bill」多功能終端機，即可支援市場上主流的支付方法，包括四種獲甄選可發放消費券的儲值支付工具：支付寶香港、八達通、Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK。

中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施表示，在過去一年，無現金交易迅速成為零售市場的收付新趨勢，使用及安裝「BoC Bill」多功能終端機的中小企商戶數目更按年大幅上升逾一倍，涵蓋衣、食、住、行及休閒等不同範疇。該行一直致力為本地商戶提供電子收款便利，商戶只需安裝「BoC Bill」多功能終端機，便可處理市場上所有主流交易，方便商戶參與香港特區政府即將推出的消費券計劃。

此外，商戶可透過「BoC Bill」的核對賬目功能即時掌握交易數據，節省人手對賬時間，減低營運成本；終端機的WiFi 無線連接功能亦有助商戶靈活收款，提升交易效率。

由即日起至2021年6月30日，商戶成功申請中銀香港「BoC Bill」綜合收款服務，即可享總值3,400元開戶費及首年年費豁免優惠。