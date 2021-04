3大選股秘訣+投資主題　透視外國百億基金ESG投資風格│財經評論

撰文: 姚卓然 最後更新日期: 2021-04-14 20:20

在國際ESG(環境、社會和公司管治)投資熱潮和中國碳中和政策的推動下,中國開始著力發展ESG基金,然而,與歐美地區仍存在一大段距離。參考手握近百億港元基金規模的鄧普頓環球氣候變化基金,透視出投資ESG有3大主題,且有3大選股秘訣。

面對中國目標2030年前「碳達峰」、2060年前「碳中和」,相關的投資產品亦開始發展。根據中國證券投資基金業協會今年2月發布的《 基金管理人綠色投資自評估報告(2020)》,參與自評的37家公募基金公司中的有30間開展過綠色投資為主題的研究,其中18家擁有專職部門或人員負責綠色投資主題。在綠色基金產品方面,有25家樣本公募機構公布發行過或正在發行以綠色投資為目標的產品,產品合計54隻,投資主題圍繞新能源、環境保護、環境治理等綠色主題,並主動制定投資組合,被動指數型產品亦跟踪環境友好型指數。

然而,目前中國ESG基金規模尚小,介乎1,100萬元至15.7億元人民幣(約1,300萬元至18.6億元)之間,不過,多數基金成立以來表現又算是不俗,大部份均錄得雙位數字增幅,甚至更可錄得強勁增長45%以上的回報。

目前中國ESG基金規模尚小,不過,多數基金成立以來表現又算是不錯。(資料來源:粵開證券)

3大選股秘訣+3大投資主題

參考外國基金富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)旗下的鄧普頓環球氣候變化基金(下稱「氣候基金」),主要投資於任何國家之公司所發行的具有利ESG特徵的股票。截至3月31日,鄧普頓環球氣候變化基金規模近8.5億歐元(約78.9億港元),2019年及2020年基金表現分別為增長25.28%和17.98%,其基金規模是中國最大ESG基金南方ESG主題A基金的4倍之多,而基金表現亦見穩定。

氣候基金主要投資歐洲及美國地區為主,分別佔其組合的近5成和21.3%,而亞洲亦佔22.7%,不過投資進中國的只佔組合的1%左右。問及為何中國只佔組合的1%時,鄧普頓環球氣候變化基金、基金經理Maarten Bloemen解釋,中國的確開始在ESG領域發展,包括相關公司積極集資及有新公司加入ESG行列。而中國有不少氣候變化主題相關的出色公司,例如太陽能行業。

然而,從5年平均水平來計算,中國的ESG市盈率都超過35倍,同時,不少中國的新能源產業公司的盈利能力欠奉,以及近期部分新能源股自高位回調3成或以上,這容易對基金價格造成的波動,不適合氣候基金的投資風格。因此,需要選股上要保持估值的克制,並尋找估值更便宜的同類公司。

We like sexy stories,but we don’t always chase them

鄧普頓分析師Craig Cameron又指,「We like sexy stories,but we don’t always chase them(我們喜愛有吸引力的公司,但也要識於微時),歐美地區的公司規模較大,產品和服務遍佈全球,而歐洲企業的市盈率為全球最平,故此歐洲地區股票秤先。」

市值方面,氣候基金主要投資25億至50億歐元的中型股,佔組合的22.2%,其次是50億歐元以上的股份,佔組合中的19.7%。故此,可歸納氣候基金3大ESG選股秘訣為,偏好股價穩定上升、選取估值便宜,以及偏好中型股。

Craig Cameron表示,面對氣候變化可有3大投資主題,一是投資提供解決方案的公司,即是營運可再生能源、提升能源效益、可持續運輸、可持續耕種、污水及廢物管理等業務的公司;二是能源轉型公司,即有減排目標的公司,三是低排放的公司。他指,氣候基金會結合基本分析、估值、公司發展來不停期調配倉位。

鄧普頓分析師Craig Cameron指,氣候基金會結合基本分析、估值、公司發展來不停期調配倉位。(圖片來源:網上會議截圖)

何謂ESG?

「ESG」是指「Environmental(環境)」、「Social(社會)」與「Governance(管治)」,ESG投資是指着眼於這三方面表現而作出的金融投資,以支持長遠經濟及業務的可持續發展。