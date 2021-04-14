3大選股秘訣+投資主題　透視外國百億基金ESG投資風格│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-14 20:20

在國際ESG（環境、社會和公司管治）投資熱潮和中國碳中和政策的推動下，中國開始著力發展ESG基金，然而，與歐美地區仍存在一大段距離。參考手握近百億港元基金規模的鄧普頓環球氣候變化基金，透視出投資ESG有3大主題，且有3大選股秘訣。

面對中國目標2030年前「碳達峰」、2060年前「碳中和」，相關的投資產品亦開始發展。根據中國證券投資基金業協會今年2月發布的《 基金管理人綠色投資自評估報告（2020）》，參與自評的37家公募基金公司中的有30間開展過綠色投資為主題的研究，其中18家擁有專職部門或人員負責綠色投資主題。在綠色基金產品方面，有25家樣本公募機構公布發行過或正在發行以綠色投資為目標的產品，產品合計54隻，投資主題圍繞新能源、環境保護、環境治理等綠色主題，並主動制定投資組合，被動指數型產品亦跟踪環境友好型指數。

然而，目前中國ESG基金規模尚小，介乎1,100萬元至15.7億元人民幣（約1,300萬元至18.6億元）之間，不過，多數基金成立以來表現又算是不俗，大部份均錄得雙位數字增幅，甚至更可錄得強勁增長45%以上的回報。

目前中國ESG基金規模尚小，不過，多數基金成立以來表現又算是不錯。（資料來源：粵開證券）

3大選股秘訣+3大投資主題

參考外國基金富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）旗下的鄧普頓環球氣候變化基金（下稱「氣候基金」），主要投資於任何國家之公司所發行的具有利ESG特徵的股票。截至3月31日，鄧普頓環球氣候變化基金規模近8.5億歐元（約78.9億港元），2019年及2020年基金表現分別為增長25.28%和17.98%，其基金規模是中國最大ESG基金南方ESG主題A基金的4倍之多，而基金表現亦見穩定。

氣候基金主要投資歐洲及美國地區為主，分別佔其組合的近5成和21.3%，而亞洲亦佔22.7%，不過投資進中國的只佔組合的1%左右。問及為何中國只佔組合的1%時，鄧普頓環球氣候變化基金、基金經理Maarten Bloemen解釋，中國的確開始在ESG領域發展，包括相關公司積極集資及有新公司加入ESG行列。而中國有不少氣候變化主題相關的出色公司，例如太陽能行業。

然而，從5年平均水平來計算，中國的ESG市盈率都超過35倍，同時，不少中國的新能源產業公司的盈利能力欠奉，以及近期部分新能源股自高位回調3成或以上，這容易對基金價格造成的波動，不適合氣候基金的投資風格。因此，需要選股上要保持估值的克制，並尋找估值更便宜的同類公司。

We like sexy stories，but we don’t always chase them

鄧普頓分析師Craig Cameron又指，「We like sexy stories，but we don’t always chase them（我們喜愛有吸引力的公司，但也要識於微時），歐美地區的公司規模較大，產品和服務遍佈全球，而歐洲企業的市盈率為全球最平，故此歐洲地區股票秤先。」

市值方面，氣候基金主要投資25億至50億歐元的中型股，佔組合的22.2%，其次是50億歐元以上的股份，佔組合中的19.7%。故此，可歸納氣候基金3大ESG選股秘訣為，偏好股價穩定上升、選取估值便宜，以及偏好中型股。

Craig Cameron表示，面對氣候變化可有3大投資主題，一是投資提供解決方案的公司，即是營運可再生能源、提升能源效益、可持續運輸、可持續耕種、污水及廢物管理等業務的公司；二是能源轉型公司，即有減排目標的公司，三是低排放的公司。他指，氣候基金會結合基本分析、估值、公司發展來不停期調配倉位。

鄧普頓分析師Craig Cameron指，氣候基金會結合基本分析、估值、公司發展來不停期調配倉位。（圖片來源：網上會議截圖）

何謂ESG？

「ESG」是指「Environmental（環境）」、「Social（社會）」與「Governance（管治）」，ESG投資是指着眼於這三方面表現而作出的金融投資，以支持長遠經濟及業務的可持續發展。