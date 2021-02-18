證監會歐達禮﹕歐洲已有聲音指需對ESG評級機構作更佳監管

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-18 18:25

全球企業日益對環保﹑可持續發展及企業治理（ESG）倡議重視，可是如何評定某一企業在ESG是否足夠，卻一直未有具體結論。證監會行政總裁歐達禮指出，有關企業在匯報ESG時採用的準則及相關架構是否足夠高水平，對監管機構而言屬挑戰，因這涉及是否企業能否如實公布其重大金融風險，這將影響市場運作時能否具效率。

歐達禮指出要解決有關問題，建基於具可信性及相關的數據。可是目前企業披露可持續發展資料時，卻欠缺一致性，包括目前全球仍未能就ESG定下清楚的定義，以及欠缺具標準化的研究方法。

歐達禮認為這會導致在企業匯報ESG時，或會盡可能是最佳，這或會引致綠漂（Greenwashing）更容易發生，亦會引致外界質疑有關涉及氣候轉變層面的資料可信性。

歐達禮又指出，目前欠缺足夠的動力推動人類行為的改變，這方面是相當重要。因此他認為現時需要進行全球合作。

他預期未來第三方數據及評級服務提供者，對可持續發展數據渴求日增，將促使ESG數據及評級機構的影響力日益提升，在歐洲已有意見指出需要對評級機構作出更佳的監管；國際證券管理機構組織（IOSCO）亦密切監察有關評級機構地位提升的影響，包括利益衝突情況，指出未來就如何使用有關數據的關注程度，不下於單一企業取得不同ESG評分。