基金專訪│ESG選股跑贏滬深300指數　碳中和目標增企業「E」風險

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-29 07:05

全球可持續發展意識日益增強，ESG表現較好的上市企業，普遍為投資者帶來更佳回報。嘉實國際研究指，ESG因素在新興市場創造Alpha的能力更強，由2013年底至2020年9月底，MSCI China ESG Leaders Index跑贏MSCI China Index 5.7個百分點；MSCI亞洲市場則跑贏3.4個百分點。

嘉實國際於3月10日推出「嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF」（3108），自訂適合中國市場環境和全球標準的ESG評估體系，截至去年底止13個月，該ETF依靠ESG因子選股，取得超過基準滬深300指數4.9個百分點的回報。

ESG助辯別企業抵禦風險能力

該行投資總監關子宏指，監察ESG表現，有助投資者辯別企業能否抵禦風險，包括企業面對經營挑戰、政治壓力等挑戰的能力，並在愈趨複雜的政治和營商環境下，維持可持續增長。

他預期，未來幾年企業在E（Environmental，環境）的風險會比以往高，因各國埋首制定綠色政策，以達碳中和目標，可以想像對於環保政策的收緊會加強，例如製造業排污和生產方式能否切合新環保條例，而能源結構轉向綠色能源，亦影響舊有如石化能源、汽車行業等。此外，環球營商環境和政治氣候愈趨複雜，亦令企業經營挑戰加大，而從傳統財務分析，很難有系統性辯別這些風險。

疫情持續一年，對於會否影響企業在ESG方面投入，關子宏認為確有影響，但疫情亦讓企業和投資者的ESG意識提高，比如企業要有足夠好的公司治理能力，才能應付下一場大流行疾病或其他突發事件風險。他又指，不同數據來源均顯示，2020年資金大幅流入ESG主題基金，規模創歷史新高。來自投資者的壓力將令上市企業更關注ESG，並在相關領域加大投入。