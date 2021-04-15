花旗消費銀行業務將撤出13個市場　包括內地及俄羅斯等

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-15 21:59

花旗銀行公布其首季業績之餘，亦宣布會調整全球消費者銀行業務，未來在歐洲及中東地區及亞洲地區，會集中於香港﹑新加坡﹑阿聯酋及倫敦這4大市場，並且會關閉13個地區中心，包括澳洲﹑中國﹑印度﹑印尼及俄羅斯等。

該行亦公布截至今年3月底止首季業績，賺79億元（美元‧下同），每股盈利為3.62元，分別按年增加逾3倍或每股1.06。期內收入為193億元，按年下跌6.8%。

整體而言花旗在今年收入及盈利，均較市場預期的每股盈利2.6元，營業收入188億元。

行政總裁Jane Fraser於業績聲明內指出，季內淨利潤由強勁的機構銀行客戶，及撥備中獲回撥帶動。

伍燕儀強調，集團在香港擁有悠久的歷史，對香港市場的未來充滿信心，並將繼續支持香港客戶及與客戶一起成長。（資料圖片）

花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，香港是花旗集團的關鍵戰略市場，而香港業務是花旗集團全球收入最大的貢獻者之一，將繼續投放資源以服務客戶，香港是花旗集團「Win in Wealth」策略的核心市場之一。

伍又指，今年初推出了Citi Plus，銳意為新一代提供純電子化的銀行體驗以切合他們的數碼生活需要；花旗集團的機構銀行服務領先香港市場，去年幫助本地客戶於球資本市場集資超過300億美元。