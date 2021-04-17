字節跳動歷盡艱辛待上市　張一鳴憑一個心法打天下│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-17 12:00

短片平台抖音、TikTok母企「字節跳動」有指已啟動讓部分主要業務上市的籌備工作，當中包括視頻平台抖音等內地資產。市傳公司爭取以估值逾4,000億美元（約3.1萬億港元）來港上市，市值僅次於騰訊（０700）和阿里巴巴（9988）之下。

心態決定境界，字節跳動創立僅9年，市場估值便超過美團（3690），字節跳動創始人張一鳴憑着其務實及理性作風均成公司急速發展的秘訣。他在字節跳動9周年大會上指，「只有心態越平穩，才能紮根越牢，才能夠有魄力有想像力去做更難企及的事情。」

張一鳴於2005年從南開大學畢業，從程序員到開始創業，並於2012年創辦「今日頭條」。張一鳴當時發現人民開始愈來愈少透過報紙來閱讀資訊，並轉移閱讀習慣至手機，從而促成今日頭條的誕生。今日頭條並沒有編輯團隊，而是用演算法將內容從傳統媒體的內容推薦給讀者。

其後，公司又推出「抖音」和海外版TikTok，以具有魔性的濾鏡特效和音樂打入年輕人市場。現時TikTok軟件已成為全球最受歡迎的視頻軟件之一，僅在美國就有超過1億用戶。字節跳動目前旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok等多款知名應用，並開始涉足教育、電商、遊戲、企業服務等多個新領域。市場消息指，字節跳動的估值正接近4,000億美元，折合相當於3.1萬億港元。

不過，樹大自然招風，過去幾年，字節跳動經營甚為艱難。在前美國總統待朗普打壓底下，就連華為也表明活下去是最重要，可想而之，被美國要求出售TikTok美國業務的字節跳動承受多少的壓力。此前，有指TikTok轉賣給甲骨文、分拆成獨立公司在美上市等傳言不斷。但目前事情進展似乎已經停滯。

去年8月，張一鳴於員工內部信中提到，全面封禁TikTok才是美方真正的目的，「目前TikTok美國業務面臨被美國外資審議委員會（CFIUS）強制要求出售的可能性，或因行政命令在美國被封禁」。直至11月13日，美國商務部決定暫不執行TikTok禁令，以遵守賓夕法尼亞州聯邦法院做出的判決，等待進一步的法律進展。

現時TikTok軟件已成為全球最受歡迎的視頻軟件之一。（路透社）

張一鳴：平常人也可以做非常事

面對逆境，平常心的心態發揮出最大效用，張一鳴常對員工說：「stay calm，be patient，你不能百分百控制結果，盡可能保持平靜，做正確的決策，不要急於做決定，不要panic，往往就已經能取得最好的結果了」。

結果，去年字節跳動逆市收入增長達1倍，據內媒指，公司2020年營收2,400億元（人民幣‧下同），按年增長1倍以上，其中廣告收入1,750億元、電商營收60億元、直播流水450億至500億元、教育領域20億至30億元。抖音於中國的日活躍用戶已突破6億，日均視頻搜索次數突破4億。

或許去年強勁的表現是由於疫情間接推動，市民長期留在家，苦無遊樂時間，便下載抖音app來消磨時間。這當然促成社交平台的急速冒起，不過，抖音之受歡迎程度遠超所想。

TikTok稱霸全球社交平台，去年分別在非遊戲類應用程序收入及下載量位列第一。據Sensor Tower數據，TikTok 去年App Store全球收入按年增長6倍，達12億美元。而在App Store和Google Play以9.6億次的下載量亦封王。

短視頻平台競爭激烈，快手（1024）、騰訊的微視均務求打進市場。「競爭對手是很好的藍軍。競爭對手可能有產品創新，市場策略等好的方法值得你學習。除了競爭對手，沒有人會那麼認真挑你問題」。

張一鳴擁有這樣的胸襟，才能使字節跳動達致跳躍式成長。現時國家市場監管總局一連3日公布34間科企有關承諾書，當中包括字節跳動。面對中央的強監管，見慣風浪的字節跳動，相信也能找到方法成功轉型。