Bitcoin單日挫15%　人行前行長周小川稱對加密貨幣要提醒及要小心

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-19 08:41

北京時間4月18日午間，加密貨幣Bitcoin （比特幣）價格突然大跌，一度跌逾11,000美元，觸及50,900美元，跌逾15%，創4月以來的最大跌幅。

因比特幣失守關鍵價位，資金瘋狂湧出，加密貨幣市場其他數十個主流幣種也同時呈現一瀉千里的景象，以24小時漲跌幅計算，比特幣暴跌17%，以太坊暴跌20%，幣安幣暴跌17%，瑞波幣暴跌26%，萊特幣暴跌28%，波場暴跌25%，柚子幣暴跌29%。唯獨狗狗幣堅挺，逆勢大漲超12.63%。

中國媒體《期貨日報》報道，UAlCoin於18日數據顯示，虛擬貨幣合約一日內共爆倉超493億元人民幣，超7萬好倉慘遭血洗。

值得注意的是，Coinbase CEO出售公司股票套現2.9億美元，內部人士累計套現超46億美元。Coinbase建立於2012年，是美國美國最大的加密貨幣交易所，前幾天剛剛在納斯達克上市，目前Coinbase上主要以比特幣、以太幣等44個幣種的交易為主。

另外，有市場人士稱，美國財政部將指控多家金融機構使用加密貨幣進行洗錢。

周小川強調虛擬貨幣要服務實體

中國人民銀行原行長周小川18日出席博鰲亞洲論壇2021年年會數字支付與數字貨幣分論壇時表示，不管數字貨幣還是數字資產，都要為實體服務。

「我們經歷過2008年的全球金融危機，發現金融脱離了實體，比如影子銀行、衍生品這些純粹變成了金融機構之間的投機交易，和實體沒有聯繫了，就容易出問題，以至當是一些國際大行的領導、交易員們看不懂，很難做好內部控制。要區分數字貨幣和數字資產，對於比特幣這類數字資產，並非現在要下結論，但是要提醒，要小心，在中國，金融創新的東西都要説清楚它對實體經濟的好處。」周小川稱。

在談及加密貨幣的監管問題時，中國人民銀行副行長李波回應稱，要確保對於這類資產的投機不會造成嚴重的金融風險，這是必須要做到的。李波表示，加密資產是投資的選項，它本身不是貨幣，是另類投資。所以我們認為加密資產將來應該發揮作用，是作為一種投資工具或者是替代性投資。把它作為一種投資工具的話，很多國家包括中國也正在研究，也就是對於這樣一種投資方式應該有怎樣的一種監管環境。雖然這個監管規則是最低的監管規則，但是仍然要有監管規則。