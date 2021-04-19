華融旗下華融證券已兌付25億元債券本金及利息

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-19 16:05

月初宣布延遲發布去年業績的中國華融（2799），其財務情況一直受外界關注。據外電報道，內地監管機構已協調多間銀行對華融的貸款「不抽貸」，並引述消息人士指出，目前公司最迫切問題是解決境外債市場潛在流動性風險，公司已請求相關部門協助處理流動性問題。

消息人士又提到，華融正研究如何利用境內資金，以償還即將到期境外債務的可行性方案，惟要獲得財政部等機構審批。

另一方面，銀保監於上周五（16日）表示，華融經營正常﹑流動性充裕；又指出該公司正積極配合審計師，以盡快完成去年審核工作。

公布旗下華融租賃截至去年12月底止全年業績，淨利潤為15.6億元（人民幣‧下同），按年減少10.9%。

期內營業總收入為82.45億元，按年減少0.8%，其中利息收入為73.75億元，按年跌約2.8%。

此外華融旗下華融證券指出，於2018年次級債券（第一期）於周日（18日）到期，該筆債券本息兌付資金，已足額轉至中國證券登記結算有限公司上海分公司指定賬戶，按時完成兌付及摘牌。

華融證券指出，該律債券發行金額為25億元人民幣，年期3年，到期日為2021年4月18日。目前公司各項債券均按期足額兌付兌息，未發生違約情況。